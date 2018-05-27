Семинар для председателей и управляющих делами сельских исполнительных комитетов Кобринского района, приуроченный ко Дню семьи, прошёл на территории Залесского сельского Совета.

Участники семинара во время экскурсии по территории ИООО «БиссолоГабриэлеФарм» ознакомились с некоторыми объектами инфраструктуры сельсовета. В Залесской средней школе ученики и педагоги подарили гостям небольшую тематическую концертную программу.

В Залесском центре культуры и досуга был организован праздник в честь семей-юбиляров под названием «Моей семьи счастливые моменты».



































Прожить долгую совместную жизнь — не просто. Любовь, уважение, умение уступать — далеко не все составляющие, необходимые для счастливой семейной жизни. Об этом говорили пары-юбиляры. Семья Степана и Зои Парфенюк отмечают в этом году золотой юбилей совместной жизни. Людмила и Анатолий Андреюк прожили вместе сорок лет, а Анатолий и Светлана Гранько вместе 35 лет.

Это не просто семейные пары, это пары, которые являются достойным примером для жителей Залесья.

Каждая семья рассказала историю своей любви и жизни, поделилась секретами счастья.

Юбилярам предоставилась возможность снова зажечь вместе свечу – символ домашнего очага. А вальс помог парам вернуться в те самые счастливые минуты, когда они сказали друг другу заветное «да».

Председатель Кобринского районного Совета депутатов Иван Довжук подчеркнул, что проведение таких праздников очень важно, ведь их цель не только чествование юбиляров, но и укрепление статуса семьи в обществе. Свои поздравления и пожелания в адрес юбиляров высказали также председатель Залесского сельисполкома Валерий Иванюк, начальник Кобринского отдела ЗАГС Марина Левчук, а также родные, близкие, коллеги.

После окончания мероприятия участникам семинара была проведена учёба по работе с обращениями граждан.

Людмила ПАШКОВИЧ.

НА СНИМКЕ автора: Людмила и Анатолий Андреюк перерезают символическую ленту вступления в новый жизненный этап; семью Андреюк поздравляет Валерий Иванюк; управляющий делами Залесского сельисполкома Галина Вышинская, Людмила и Анатолий Андреюк, Валерий Иванюк; управляющий делами Залесского сельисполкома Галина Вышинская поздравляет семью Гранько; семьи зажигают свечи — символы домашнего очага.