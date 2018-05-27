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Мать погибших на пожаре в Бобруйске детей задержана
Женщина даёт показания. Об этом сообщили сегодня в управлении Следственного комитета по Могилёвской области.
Следователи установили, что загорелся диван в одной из комнат. В момент трагедии матери погибших мальчика и девочки дома не было. Сообщается, что семья на учёте как находящаяся в социально опасном положении не состояла. Назначены экспертизы, проводятся допросы соседей.
Напомним, в ночь на воскресенье в пожаре в жилом доме Бобруйска погибли близняшки шести лет.
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Следователи установили, что загорелся диван в одной из комнат. В момент трагедии матери погибших мальчика и девочки дома не было.
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