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Приезжайте в родные места

28.05.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Уходят, безвозвратно уходят такие домики… Наши бабушки-дедушки в таких жили, наши папы-мамы в таких росли, мы в них проводили каникулы… Но их все меньше…

Приезжайте в родные места…
Навестите свой дом, где вы жили,
Где родители вас берегли,
Охраняли от бед и любили.
Приезжайте в родные места,
Где прошло босоногое детство.
Ничего не осталось о нём
— Только память святая в наследство.
Приезжайте в родные места ….
Отложите дела на немного
Дом вас ждёт-в нём ведь тоже душа….
Собирайтесь скорее в дорогу.
Пусть хоть день вы побудете в нём,
Сердце ваше оттает при встрече.
Приезжайте в родные места
Утром, днём или может под вечер.
Ждёт вас дом и тихонько скрипит….
Его тоже состарили годы
Приезжайте в родные места…
Окунитесь в блаженство природы!
 
 
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Уходят, безвозвратно уходят такие домики… Наши бабушки-дедушки в таких жили, наши папы-мамы в таких росли, мы в них проводили каникулы… Но их все меньше…...
 
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