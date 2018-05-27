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28.05.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Скоро начинается сезон ягод, поэтому ловите в свои заметочки классную подборку вкусного домашнего варенья. Ваши домашние обязательно оценят его за чашечкой чая, холодными зимними вечерами!

Малиновое варенье: 2 способа заготовки Не зря говорят, банка малинового варенья поднимет настроение. Но чтобы его приготовить правильно, нужно знать некоторые особенности этой ягоды. Главная их них — она слишком нежная, чтобы её переваривать.
1. Очень вкусный рецепт малинового варенья (готовится в течение пяти минут) Отберите для этого рецепта зрелую и здоровую малину и отмерьте на весах 1 кг. Сахару на этот вес ягод берём 1,5 кг. Малину в подходящей посуде пересыпаем сахаром (расходуем примерно 2/3 запаса) и оставляем на ночь, чтобы ягоды дали сок. Утром переливаем малиновый сок в кастрюлю, ставим на плиту, доводим до кипения, добавляем оставшийся сахар и не забываем снимать пену. Когда она перестаёт активно образовываться, огонь выключаем и даём сиропу немного остыть. Затем в кастрюлю с сиропом засыпаем ягоды, снова ставим её на маленький огонь и, помешивая и снимая пенку, доводим до кипения. Кипятить достаточно 5-7 минут. Готовое малиновое варенье сразу же разливаем стерильные банки и закатываем. Хранится всю зиму оно прекрасно.
2. Ещё один рецепт приготовления малинового варенья – густого и желеподобного. Для того чтобы варенье получилось такой консистенции есть один секрет. Собирать для него надо не только спелые ягоды, но и немного недозрелые. Именно они позволяют придать малиновому варенью некий желирующий эффект. Ягод и сахару для приготовления потребуется столько же, что и для предыдущего рецепта. Здесь ягоды можно ночь не выдерживать, но варенье следует варить в два этапа. Вечером, перемешав ягоды с сахаром, сразу ставим кастрюлю на плиту. Чтобы сахар растаял побыстрее, в кастрюлю можно влить пару столовых ложек воды. Помешивая и снимая пенку, медленно доводим малиновую массу до кипения. После этого варим ещё не более 7 минут. Утром опять ставим кастрюлю на плиту и снова доводим наше малиновое варенье до кипения. Потом засыпаем тонкой струйкой оставшийся у нас сахар и, помешивая, ожидаем его полного растворения. На это потребуется не более 5-7 минут. Разлитое в банки малиновое варенье, приготовленное по этому рецепту, получается с желеобразным густым сиропом, необыкновенного яркого цвета и с непередаваемым ароматом и вкусом.

 
 
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Скоро начинается сезон ягод, поэтому ловите в свои заметочки классную подборку вкусного домашнего варенья. Ваши домашние обязательно оценят его за чашечкой чая,...
 
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