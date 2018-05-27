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​Почти шесть тысяч летних лагерей будут работать для детей во время каникул

28.05.2018 16:45 — Разное | ОНТ  
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Спасатели бьют тревогу: с наступлением тепла участились трагедии и случаи детских травм.

Только в этом году из-за недосмотра взрослых погибли более 30 детей. И ведь ещё не начались летние каникулы! Улучшить печальную статистику – задача №1. В этом году в местах отдыха детей по всей стране будут работать сотрудники милиции. Они проследят за порядком, а также проинструктируют персонал лагерей на случай нештатных ситуаций. В летних учреждениях отдыха уже всё готово к первым заездам. В Минобразования уверены, что там дети проведут время и с пользой, и безопасно.

Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси: «Занятости детей в лагерях уделяется огромное внимание, прежде всего, там функционируют объединения по интересам, кружки. Туда дети приезжают не для того, чтобы просто проводить время, а чтобы развиваться, к творчеству привлекаться. Кроме того, ежегодно организуются трудовые лагеря, где дети могут не только оздоровиться, но и заработать деньги, получить трудовые навыки».

Всего в Беларуси откроется почти 6 тысяч летних лагерей (с круглосуточным и дневным пребыванием). В этом сезоне они готовы принять 380 тысяч ребят.

 
 
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