ДТП на автотрассе Минск-Гомель: есть пострадавший

25 мая 2018 года примерно в 17.25 житель района, 1960 года рождения, управляя трактором МТЗ, двигался по автотрассе Минск-Гомель (М-5) в сторону областного центра. На 240 километре при перестроении с правой полосы движения в левую он не уступил дорогу попутно движущемуся автомобилю «Тайота Ленд Крузер» (на снимке), которым управлял житель Москвы 1970 года рождения.

В результате ДПП водитель легкового автомобиля с телесными повреждениями был доставлен в центральную районную больницу.

Н.ВОРОНОВИЧ.

Фото ОГАИ ОВД Жлобинского райисполкома

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