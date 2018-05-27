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ДТП на автотрассе Минск-Гомель: есть пострадавший

28.05.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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ДТП на автотрассе Минск-Гомель: есть пострадавший

25 мая 2018 года примерно в 17.25 житель района, 1960 года рождения, управляя трактором МТЗ, двигался по автотрассе Минск-Гомель (М-5) в сторону областного центра. На 240 километре при перестроении с правой полосы движения в левую он не уступил дорогу попутно движущемуся автомобилю «Тайота Ленд Крузер» (на снимке), которым управлял житель Москвы 1970 года рождения.

В результате ДПП водитель легкового автомобиля с телесными повреждениями был доставлен в центральную районную больницу.  

Н.ВОРОНОВИЧ.

Фото ОГАИ ОВД Жлобинского райисполкома

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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25 мая 2018 года примерно в 17.25 житель района, 1960 года рождения, управляя трактором МТЗ, двигался по автотрассе Минск-Гомель (М-5) в сторону областного центра....
 
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