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Уличные музыканты Лондона смогут принимать бесконтактные платежи

28.05.2018 16:20 — Разное | dev.by  
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В воскресенье мэр Лондона Садик Хан вместе с «профсоюзом уличных музыкантов» и шведским стартапом iZettle запустил систему бесконтакнтых платежей для бродячих артистов, сообщает The Verge.

Уличные музыканты Лондона смогут принимать бесконтактные платежи

На протяжении нескольких недель её тестировали несколько музыкантов. Очевидно, тестирование удовлетворило всех: вскоре система заработает во всех 32 районах британской столицы.

По словам уличной исполнительницы Шарлотты Кэмпбел, внедрение новинки «значительно повлияло» на её доходы.

«Больше людей, чем обычно, используют бесконтактные платежи для оплаты, когда я пою. И часто, когда это делает кто-то один, за ним повторяют и другие», — рассказывает певица.

Считывающие устройства подсоединены к смартфону или планшету и принимают платежи фиксированной величины, установленной исполнителем. Пока неизвестно, как много гаджетов выдаст мэрия Лондона музыкантам и будут ли исполнители оплачивать пользование устройством.

Напомним, шведский iZettle недавно поглотил PayPal, заплатив за это $2,2 млрд.

Уличные музыканты Лондона смогут принимать бесконтактные платежи

 
 
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В воскресенье мэр Лондона Садик Хан вместе с «профсоюзом уличных музыкантов» и шведским стартапом iZettle запустил систему бесконтакнтых платежей для бродячих...
 
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