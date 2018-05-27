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Уличные музыканты Лондона смогут принимать бесконтактные платежи
В воскресенье мэр Лондона Садик Хан вместе с «профсоюзом уличных музыкантов» и шведским стартапом iZettle запустил систему бесконтакнтых платежей для бродячих артистов,
На протяжении нескольких недель её тестировали несколько музыкантов. Очевидно, тестирование удовлетворило всех: вскоре система заработает во всех 32 районах британской столицы.
По словам уличной исполнительницы Шарлотты Кэмпбел, внедрение новинки «значительно повлияло» на её доходы.
Считывающие устройства подсоединены к смартфону или планшету и принимают платежи фиксированной величины, установленной исполнителем. Пока неизвестно, как много гаджетов выдаст мэрия Лондона музыкантам и будут ли исполнители оплачивать пользование устройством.
Напомним, шведский iZettle недавно
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В воскресенье мэр Лондона Садик Хан вместе с «профсоюзом уличных музыкантов» и шведским стартапом iZettle запустил систему бесконтакнтых платежей для бродячих...
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