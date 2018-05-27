Немецкий порт намерен встроить Великий камень в Один пояс один путь

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Комментирует Михаил Грачёв, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

– Новость достаточно значимая – проект «Великий камень» становится инвестиционно привлекательным. Это важно.

За первым иностранным инвестором подтянутся и другие, а немецкие компании очень тщательно изучают все плюсы и минусы инвестирования в потенциальные объекты.

Сегодня немецкая группа Duisburger Hafen сделала первый шаг – выкупила пакет акций компании по развитию белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень», принадлежавших Минскому горисполкому и ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт». Пока что участие немецкого акционера в капитале управляющей компании ограничено примерно 1,00% (выкупленные доли Мингорисполкома и «Горизонта» составляли по 0,42%), поэтому говорить о приходе стратегического инвестора преждевременно.

Но это говорит об интересе немецкой логистической компании к конечному продукту «Великого камня» – создание на базе технологического парка мощнейшего хаба по производству, обработке и перевалке продуктов в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь».

Замыкается «Один пояс» в немецких портах, среди которых Дуйсбург занимает одну из лидирующих позиций (крупнейших речной порт Европы). Об этом же, в том числе, шла речь во время визита в Беларусь с посещением «Великого камня» заместителя председателя Китайской Народной Республики Ван Цишаня.

Процесс развития технологического парка набирает обороты, интерес немецких инвесторов свидетельствует о том, что проект имеет высокий потенциал. Белорусской экономике это сулит только плюсы – от привлечения современных технологий до создания новых рабочих мест и пополнения бюджета. Высока вероятность, что в ближайшее время появится информация о приходе новых инвесторов, и объемы инвестирования будут расти.