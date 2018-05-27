ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немецкий порт намерен встроить Великий камень в Один пояс один путь

28.05.2018 15:51 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A
Немецкий порт намерен встроить Великий камень в Один пояс один путь
Фото: politring.com

Комментирует Михаил Грачёв, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

Немецкий порт намерен встроить Великий камень в Один пояс один путь

Новость достаточно значимая – проект «Великий камень» становится инвестиционно привлекательным. Это важно.

За первым иностранным инвестором подтянутся и другие, а немецкие компании очень тщательно изучают все плюсы и минусы инвестирования в потенциальные объекты.

Сегодня немецкая группа Duisburger Hafen сделала первый шаг – выкупила пакет акций компании по развитию белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень», принадлежавших Минскому горисполкому и ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт». Пока что участие немецкого акционера в капитале управляющей компании ограничено примерно 1,00% (выкупленные доли Мингорисполкома и «Горизонта» составляли по 0,42%), поэтому говорить о приходе стратегического инвестора преждевременно.

Но это говорит об интересе немецкой логистической компании к конечному продукту «Великого камня» – создание на базе технологического парка мощнейшего хаба по производству, обработке и перевалке продуктов в рамках китайской инициативы «Один пояс – один путь».

Замыкается «Один пояс» в немецких портах, среди которых Дуйсбург занимает одну из лидирующих позиций (крупнейших речной порт Европы). Об этом же, в том числе, шла речь во время визита в Беларусь с посещением «Великого камня» заместителя председателя Китайской Народной Республики Ван Цишаня.

Процесс развития технологического парка набирает обороты, интерес немецких инвесторов свидетельствует о том, что проект имеет высокий потенциал. Белорусской экономике это сулит только плюсы – от привлечения современных технологий до создания новых рабочих мест и пополнения бюджета.  Высока вероятность, что в ближайшее время появится информация о приходе новых инвесторов, и объемы инвестирования будут расти.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкая группа Duisburger Hafen выкупила доли Мингорисполкома и Горизонта в компании по развитию белорусско-китайского индустриального парка Великий камень .
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске студент перерезал вены и выпрыгнул из окна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика