|
Рекордная партия: 1200 кг наркотиков изъяли в порту Малайзии
Новости Малайзии. Рекордную партию наркотика в истории страны изъяли таможенники в порту Малайзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общий вес контрабанды составил 1200 килограммов. Запрещенное вещество перевозили в запечатанных пакетах под видом чая. Груз прибыл из Мьянмы.
Правоохранители предполагают, что распространять наркотик торговцы планировали именно в Малайзии. Полицейские задержали шесть человек, предположительно связанных с преступной бандой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Малайзии. Рекордную партию наркотика в истории страны изъяли таможенники в порту Малайзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий вес...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)