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17-летнего пешехода насмерть сбила фура в Ляховичском районе

28.05.2018 16:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Несовершеннолетний погиб под колесами фуры в Ляховичском районе.

По информации ГАИ Брестской области, ДТП случилось 27 мая ночью.

Водитель фуры DAF сбил 17-летнего пешехода. Он стоял на проезжей части посередине правой полосы.

Пострадавший скончался на месте аварии. Молодой человек не был обозначен световозвращающими элементами.

Проводится проверка.

Установлено, что три молодых человека были на дискотеке. Компания, которая находилась в нетрезвом состоянии, решила возвращаться домой пешком.

По словам водителя автомобиля, двое молодых людей поочередно выпрыгивали с обочины на дорогу, а потом возвращались обратно. Водитель снизил скорость. После этого он перевел взгляд на проезжую часть и увидел перед собой третьего парня, который поднимался с дороги. Мужчина нажал на тормоз, но не смог остановить автомобиль.

Погибший парень – учащийся одного из ПТУ Барановичей, который приехал на выходные к родителям. Друзей погибшего правоохранители разыскали только утром.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств».

В апреле в Воложинском районе МАЗ насмерть сбил 24-летнего пешехода (читать далее).

 
 
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Новости Беларуси. Несовершеннолетний погиб под колесами фуры в Ляховичском районе. По информации ГАИ Брестской области, ДТП случилось 27 мая ночью. Водитель фуры...
 
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