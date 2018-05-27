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На Пекин обрушилась мощная песчаная буря: содержание вредных веществ в 20 раз превышает норму
Новости Китая. На Пекин обрушилась мощная песчаная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе объявлено штормовое предупреждение.
Содержание вредных частиц в воздухе в 20 раз превышает допустимую норму. По прогнозам специалистов, в течение дня ситуация будет ухудшаться. Ожидается, что порывы ветра достигнут 7 баллов. В лучшем случае, буря ослабеет к 29 мая.
Отметим, весенние месяцы – самые тяжелые для населения Китая. Именно в этот период загрязненность воздуха достигает максимального уровня.
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Новости Китая. На Пекин обрушилась мощная песчаная буря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В городе объявлено штормовое предупреждение. Содержание...
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