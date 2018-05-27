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В Индии при обрушении кабины колеса обозрения погибла 10-летняя девочка, 6 человек госпитализированы

28.05.2018 15:53 — Разное | СТВ  
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Новости Индии. Чрезвычайное происшествие в Индии. В парке аттракционов города Анантапур с огромной высоты сорвалась кабинка колеса обозрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии при обрушении кабины колеса обозрения погибла 10-летняя девочка, 6 человек госпитализированы

Погибла десятилетняя девочка. Еще шесть человек, трое из которых – дети, доставлены в больницу. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

Уже известно, что обрушение произошло из-за плохого крепления кабины. Отдыхающие заметили это и сообщили о неполадках сотруднику парка. Однако меры не были предприняты. Мужчина задержан. Ведется расследование инцидента.

 
 
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Новости Индии. Чрезвычайное происшествие в Индии. В парке аттракционов города Анантапур с огромной высоты сорвалась кабинка колеса обозрения, сообщили в...
 
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