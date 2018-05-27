|
В Индии при обрушении кабины колеса обозрения погибла 10-летняя девочка, 6 человек госпитализированы
Новости Индии. Чрезвычайное происшествие в Индии. В парке аттракционов города Анантапур с огромной высоты сорвалась кабинка колеса обозрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погибла десятилетняя девочка. Еще шесть человек, трое из которых – дети, доставлены в больницу. Их состояние медики оценивают как тяжелое.
Уже известно, что обрушение произошло из-за плохого крепления кабины. Отдыхающие заметили это и сообщили о неполадках сотруднику парка. Однако меры не были предприняты. Мужчина задержан. Ведется расследование инцидента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Индии при обрушении кабины колеса обозрения погибла 10-летняя девочка, 6 человек госпитализированы
Новости Индии. Чрезвычайное происшествие в Индии. В парке аттракционов города Анантапур с огромной высоты сорвалась кабинка колеса обозрения, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)