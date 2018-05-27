Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в первом раунде «Ролан Гаррос» восьмой ракетке мира австрийцу Доминику Тиму — 2:6, 4:6, 1:6.



Фото: tennis.by

Напомним, что Ивашко пробился в основную сетку, успешно преодолев барьер квалификации, поочередно одолев португальца Жоао Домингеша (7:5, 7:5), хорвата Виктора Галовича (6:2, 7:6) и украинца Сергея Стаховского (6:4, 6:7, 2:6).

Завтра Илья Ивашко продолжит выступление в парном разрядке. В дуэте с Кареном Хачановым из России он сыграет с Джоном Пирсом и Хенри Континеном.