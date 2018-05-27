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Банк развития Беларуси подписал соглашение с крупным немецким банком

28.05.2018 16:37 — Разное | Ежедневник  
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Банк развития Беларуси подписал соглашение с крупным немецким банком

Банк развития РБ подписал базовое Соглашения с KfW IPEX-Bank GmbH (Германия) об общих условиях предоставления долгосрочных кредитов с покрытием европейских национальных агентств по страхованию экспортных кредитов.

«В настоящее время мы уже ведем переговоры с нашими немецкими коллегами о возможности участия KfW IPEX-Bank GmbH в финансировании ряда крупных инвестиционных проектов, планируемых к реализации в Республике Беларусь в ближайшей перспективе», - прокомментировал подписание Соглашения заместитель председателя правления Банка развития Иван Вареница.

KfW IPEX-Bank входит в состав KfW Group (группы Банка развития Федеративной Республики Германия) и отвечает за поддержку европейских экспортёров на международном рынке, реализацию крупномасштабных проектов в области инфраструктуры, транспорта, защиты окружающей среды и возобновляемых источников энергетики, обеспечение поставок энергоносителей в Европу.

Представительства KfW IPEX-Bank расположены в основных мировых экономических и финансовых центрах. Кредитные рейтинги, присвоенные банку агентствами Standard & Poor’s и Moody’s, находятся на уровне «АА+» и «А2» соответственно, сообщила пресс-служба банка.

 
 
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Банк развития РБ подписал базовое Соглашения с KfW IPEX-Bank GmbH (Германия) об общих условиях предоставления долгосрочных кредитов с покрытием европейских национальных...
 
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