Банк развития Беларуси подписал соглашение с крупным немецким банком





Банк развития РБ подписал базовое Соглашения с KfW IPEX-Bank GmbH (Германия) об общих условиях предоставления долгосрочных кредитов с покрытием европейских национальных агентств по страхованию экспортных кредитов.

«В настоящее время мы уже ведем переговоры с нашими немецкими коллегами о возможности участия KfW IPEX-Bank GmbH в финансировании ряда крупных инвестиционных проектов, планируемых к реализации в Республике Беларусь в ближайшей перспективе», - прокомментировал подписание Соглашения заместитель председателя правления Банка развития Иван Вареница.

KfW IPEX-Bank входит в состав KfW Group (группы Банка развития Федеративной Республики Германия) и отвечает за поддержку европейских экспортёров на международном рынке, реализацию крупномасштабных проектов в области инфраструктуры, транспорта, защиты окружающей среды и возобновляемых источников энергетики, обеспечение поставок энергоносителей в Европу.

Представительства KfW IPEX-Bank расположены в основных мировых экономических и финансовых центрах. Кредитные рейтинги, присвоенные банку агентствами Standard & Poor’s и Moody’s, находятся на уровне «АА+» и «А2» соответственно, сообщила пресс-служба банка.