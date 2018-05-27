ОффТОП: испытания американского экзоскелета (ВИДЕО)

Первые испытания американского боевого экзоскелета показали на видео.

Испытания нового экзоскелета для ног под названием ONYX впервые показали на видео. С его помощью солдаты смогут повысить резервы своей выносливости и преодолевать значительные расстояния. В декабре 2018 года в американской армии приступят к испытаниям нового устройства.

Как работает экзоскелет для человека, разработчики из Lockheed Martin показали на видео.

В экзоскелет встроено несколько миниатюрных приводов. Он подстраивается под движения человека и определяет тип местности, по которой идет солдат, а также вес груза, который он несет. При отсутствии нагрузок экзоскелет отключается.

Вес устройства − 6,4 килограмма, а время работы зависит от веса аккумуляторов − восемь часов с аккумулятором массой 2,7 килограмма, 16 часов − с аккумулятором в 5,4 килограмма.

Контракт на поставку и производство экзоскелетов для американской армии разработчики планируют получить в 2020 году.