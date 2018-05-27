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В Ветковском районе от автомобиля загорелся дачный дом
28.05.2018 — Разное | Новости Ветки
В дачном поселке «Песчаный Берег» в Ветковском районе днем 26 мая загорелся автомобиль. От него пламя перекинулось на дом, рядом с которым машина была припаркована.
К моменту прибытия спасателей происходило открытое горение дачного дома и автомобиля.
Хозяева находились на улице.
Пожар был ликвидирован, никто не пострадал.
Дом и автомобиль «Форд Транзит» 1994 года выпуска сгорели практически полностью.
Одна из рассматриваемых причин пожара – короткое замыкание электропроводки автомобиля, сообщает
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