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Гостей из девяти стран мира ждут на «Большой бард-рыбалке»

28.05.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Гостей из девяти стран мира ждут на «Большой бард-рыбалке»Гостей из восьми стран мира ждут на Международном музыкально-спортивном празднике «Большая бард-рыбалка», который пройдет 27-29 июля в поселке Грудичино Быховского района на берегу Чигиринского водохранилища. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в оргкомитете мероприятия. 

«К нам впервые приедет гость из США. Это поэт, организатор фестивалей авторской песни в Америке Петр Тютюник. А из Грузии также впервые ждем известную поэтессу и автора-исполнителя Ирину Парошину. Во второй раз на бард-рыбалку приглашен знаток, бард, телеведущий Борис Бурда (Одесса, Украина), который взялся за организацию и проведение кулинарного шоу «Кiрмаш смаку» и интеллектуальных игр, — рассказали собеседники. — А хедлайнерами нынешнего праздника станут известный российский музыкант Алексей Иващенко и популярный немецкий рок-исполнитель Тино Айсбреннер».

Имя Алексея Иващенко хорошо известно не только любителям авторской песни. Он свободно чувствует себя в самых разных жанрах — от мюзикла до джаза. Алексей автор множества любимых в народе песен (в соавторстве с Георгием Васильевым и сольно), гитарист с особым, узнаваемым стилем, соавтор и сопостановщик мюзикла «Норд-Ост», продюсер и актер мюзикла «Обыкновенное чудо», автор русских текстов к мюзиклу «Звуки музыки», «Призрак оперы», «Поющие под дождем», «Золушка». Его голосом говорят по-русски многие зарубежные актеры: Хью Грант, Робин Уильямс, Джереми Айронс и даже Брюс Уиллис.

У Тино Айсбреннера особенное место в немецком обществе и на немецкой музыкальной сцене. Его песни неизменно удерживают лидирующие позиции в хит-парадах ведущих радиостанций Германии. Тино обладает яркой харизмой, великолепными вокальными данными и умеет работать с публикой, держа ее постоянно в эмоциональном напряжении. В Европе его концерты проходят с аншлагами, певец участник многих масштабных европейских музыкальных творческих проектов и фестивалей. Он сам является организатором фестиваля «Музыка вместо войны». На бард-рыбалке Тино Айсбреннер и известная белорусская автор-исполнитель и поэтесса Ольга Залесская представят совместный проект «Без Границ».

В новом сезоне бард-рыбалка сделает акцент на тематические музыкальные программы. Яркими страничками фестиваля обещают стать творческий проект «100 лет А.Галичу» и концерт песен Владимира Высокого, посвященный 80-летию со дня рождения поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя. Не менее интересной будет и музыкально-поэтический проект «Поющая поэзия» в исполнении гостей из Украины и России. А популярный российский автор-исполнитель, перформансист, филолог Псой Короленко (Москва) вместе с мультиинструменталистом Яном Бедерманом представит новый музыкальный проект «Неожид».

Традицией на бард-рыбалке стал и международный проект «Соседи», в котором гости выступают на языках стран проживания. Ожидается, что в нем примут участие музыканты и поэты из девяти стран: Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, Чехии, Словакии, Грузии и США.

Порадуют гостей фестиваля и ставшие традиционными мероприятия. Это конкурс авторской песни, рыболовные соревнования, открытый турнир по пляжному волейболу среди любителей и профессионалов, кулинарный конкурс «Кiрмаш смаку», проект «Королева бард-рыбалки» и др.

Праздник стартовал в 2010 году. Творческий проект уже стал визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области и Беларуси, который возрождает традиции семейного туристического отдыха, объединяет дружеские и корпоративные компании. В прошлом году мероприятие собрало более 3 тыс. гостей и участников из 10 стран.

Организаторами «Большой бард-рыбалки» выступают Могилевский облисполком и Быховский райисполком, творческое объединение «Своя среда» и общественный совет по развитию агроэкотуризма в Могилевской области.

Генеральный партнер проекта — ОАО «Моготекс», официальный партнер — ОАО «Белшина». Генеральным информационным партнером выступает БЕЛТА, официальные информационные партнеры — СБ «Беларусь сегодня» и Альфа Радио.

www.belta.by

 
 
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Гостей из восьми стран мира ждут на Международном музыкально-спортивном празднике «Большая бард-рыбалка», который пройдет 27-29 июля в поселке Грудичино Быховского
 
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