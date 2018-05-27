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В Беларуси к осени планируется усовершенствовать дерево услуг ЕРИП

28.05.2018 17:15 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси к осени планируется усовершенствовать дерево услуг ЕРИП
globallookpress.com

В Беларуси до конца лета планируется усовершенствовать дерево услуг ЕРИП, сообщили  в ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП".

"ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" с 15 мая по 1 сентября проводит планомерные работы по реформированию дерева услуг ЕРИП. Вопрос упрощения структуры дерева услуг поднимался неоднократно, и уже в прошлом году были сделаны первые шаги по его модернизации", - рассказали на предприятии.

Прежний алгоритм формировал дерево услуг ЕРИП из двух частей: категории услуг и региональной части. "Новый алгоритм позволяет на любом уровне дерева нарастить любую ветку, состоящую из деревьев категорий услуг и регионального деления. В новом дереве будут созданы новые подкатегории услуг, разделы и подразделы", - пояснили в ЕРИП.

В Беларуси к осени планируется усовершенствовать дерево услуг ЕРИП Можно ли отменить ошибочно сделанный платеж в ЕРИП?

При формировании новой структуры дерева услуг ЕРИП учитывались такие основные факторы, как мнение пользователей (обращения граждан, обсуждения на форумах), количество производителей услуг и видов услуг в ЕРИП, доля безналичных платежей (более 50%), централизация по услугам отдельных организаций.

"Дерево услуг будет меняться поэтапно. При внесении изменений учитывается сезонность в ЕРИП (в летний период платежная нагрузка минимальна) и периодичность совершаемых платежей плательщиками. В период изменения дерева услуг возможно несколько дней дублирование редактируемых категорий, но каждая услуга заведена лишь один раз, то есть услуга будет расположена в одной из одноименных категорий (папок)", - рассказали в ЕРИП.

В Беларуси к осени планируется усовершенствовать дерево услуг ЕРИП
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Плательщики, совершающие платежи по коду услуги либо с помощью корзины платежей (номера плательщика ЕРИП), изменения не заметят. Процесс совершения платежа будет точно таким же, как и был ранее: выбор услуги из корзины (номера плательщика), ввод запрашиваемых данных и совершение оплаты. Плательщикам, не использующим вышеперечисленные способы оплаты, необходимо будет самостоятельно выбирать услугу в дереве услуг ЕРИП.

"Мы всегда прислушиваемся к мнению плательщиков и участников ЕРИП, учитываем их пожелания и постоянно совершенствуемся, не только развивая существующие сервисы, но и внедряя новые. Наша задача - обеспечить клиентам такой уровень качества, который удовлетворит их запросы", - подчеркнули на предприятии.

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Вопрос упрощения структуры дерева услуг поднимался неоднократно, и уже в прошлом году были сделаны первые шаги по его модернизации
 
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