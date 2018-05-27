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Прямой авиарейс может связать Минск и Таллин

28.05.2018 16:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Прямой авиарейс может связать Минск и Таллин
БЕЛТА

Он рассказал, что в числе других на повестке дня во время предстоящего 14 июня визита в Минск министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера будет вопрос налаживания прямого авиасообщения между белорусской и эстонской столицами.

Прямой авиарейс может связать Минск и Таллин Услуга duty free на борту самолетов "Белавиа" может появиться в 2018 году

В частности, ожидается подписание соответствующего документа между белорусским департаментом по авиации и эстонскими коллегами, на основе которого и будут вестись дальнейшие переговоры по налаживанию прямого авиасообщения.

Как ожидается, авиарейс по маршруту Таллин-Минск-Таллин будет осуществлять эстонская авиакомпания.

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
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