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Азаренко проиграла на старте открытого чемпионата Франции по теннису

28.05.2018 15:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Азаренко проиграла на старте открытого чемпионата Франции по теннису
Фото из открытых источников

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (82-й номер рейтинга WTA) неудачно стартовала в одиночном разряде открытого чемпионата Франции, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в поединке первого раунда Виктория уступила чешской теннисистке Катерине Синяковой (57) в двух сетах - 5:7, 5:7. Встреча продолжалась два часа.

Азаренко проиграла на старте открытого чемпионата Франции по теннису Виктория Азаренко уступила в стартовом матче теннисного турнира в Риме

Виктория Азаренко также заявилась в парный разряд, где сыграет вместе с еще одной белоруской Ариной Соболенко (48). Выступление в одиночном разряде Арина начнет 29 мая встречей с 18-й ракеткой планеты Кики Бертенс из Нидерландов. Белорусская теннисистка Александра Саснович (52) также во вторник сыграет с чешкой Денисой Аллертовой (103).

В мужской части состязаний на грунтовых кортах "Ролан Гаррос" белорус Илья Ивашко (119), пробившийся в основную сетку через квалификацию, сегодня будет соперничать с восьмым номером рейтинга АТП австрийцем Домиником Тимом.

 

 
 
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В поединке первого раунда Виктория уступила чешской теннисистке Катерине Синяковой (57) в двух сетах - 5:7, 5:7.
 
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