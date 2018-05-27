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ЕРИП изменит дерево услуг. Как оно будет выглядеть и что нужно знать пользователям

28.05.2018 17:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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ЕРИП начал реформировать дерево услуг, работы планируется завершить к 1 сентября. Так, появятся новые подкатегории услуг, разделы и подразделы, некоторые же «спрячут» вглубь. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каким будет дерево услуг ЕРИП после изменений.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55897.php

ЕРИП изменит дерево услуг. Как оно будет выглядеть и что нужно знать пользователям

Сегодня в ЕРИП можно оплатить больше 50 тысяч услуг. Число производителей услуг в системе выросло до 16 тысяч. Из-за этого у некоторых пользователей возникали сложности, как найти нужную услугу в дереве. Это одна из причин, почему его решили упростить. 

Одно из главных планируемых изменений: дерево будет состоять из одной части, а не двух, как сейчас — общереспубликанские и региональные услуги. После изменений пользователь будет видеть при входе в ЕРИП только общереспубликанские. И уже выбрав конкретную категорию услуг, он сможет найти нужный регион.

— Новый алгоритм позволяет на любом уровне дерева нарастить любую ветку, состоящую из деревьев категорий услуг и регионального деления, — уточняют в ЕРИП.

К примеру, чтобы оплатить минчанину коммунальные услуги, сейчас нужно выбрать в дереве «Минск», а уже затем найти «коммунальные платежи» и выбрать нужную услугу: электро-, газоснабжение, домофоны и видеонаблюдение и т.д. Жителю Могилева, соответственно, нужно изначально выбирать раздел «Могилев». Из-за большого количества регионов и городов дерево услуг выглядит громоздким. 

После изменений что минчанину, что могилевчанину, чтобы оплатить ЖКУ, нужно будет выбирать сначала раздел «коммунальные платежи», потом — конкретную услугу, а затем уже регион.

В дереве услуг появятся такие разделы, как «налоги», «ФСЗН», «туризм и отдых», «транспортные, экспедиционные услуги», «авто-мото-покупка, обслуживание», «ИТ-услуги».

При этом исчезнут такие разделы, как «домофон, видеонаблюдение», «Белтелеком». Они будут распределены по другим разделам.

Вместо раздела «финансовые услуги» появятся «банковские, финансовые услуги».

Как будет выглядеть дерево услуг:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55897.php


В ЕРИП отмечают, что работы по реформированию не приведут к изменению порядка совершения платежа по коду услуги и порядка совершения платежа через корзину услуг.

— Плательщики, совершающие платежи по коду услуги либо с помощью корзины платежей (номера плательщика ЕРИП), изменения не заметят. Процесс совершения платежа будет точно таким же, как и был ранее: выбор услуги из корзины (номера плательщика), ввод запрашиваемых данных и совершение оплаты. Плательщикам, не использующим вышеперечисленные способы оплаты, необходимо будет самостоятельно выбирать услугу в дереве услуг ЕРИП.

График планируемых изменений можно посмотреть на сайте ЕРИП.

— Дерево услуг ЕРИП будет меняться поэтапно. При внесении изменений учитывается сезонность в ЕРИП (в летний период платежная нагрузка в ЕРИП минимальна) и периодичность совершаемых платежей плательщиками. В период изменения дерева услуг ЕРИП возможно несколько дней дублирование редактируемых категорий, но каждая услуга заведена лишь один раз, т.е. услуга будет расположена в одной из одноименных категорий (папок).

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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ЕРИП начал реформировать дерево услуг, работы планируется завершить к 1 сентября. Так, появятся новые подкатегории услуг, разделы и подразделы, некоторые же...
 
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