Прошедшая неделя в событиях

Ольга БЫК, студентка БрГТУ.

Положительные:

1. Дочитала книгу «До встречи с тобой» Джоджо Мойес. Жаль, что впереди государственный экзамен и остается мало времени на любимое чтиво.

2. Совсем не увлекаюсь футболом, но новость о том, что Диего Марадона стал председателем правления ФК «Динамо-Брест», потрясла всех!

3. Посетила аквапарк «Лебяжий» – крупнейший в Беларуси центр водных развлечений. Просто в восторге! Рекомендую!

Отрицательные:

1. Второй месяц не могу найти работу по специальности. На прошлой неделе поиски оказались тоже безрезультатными.

2. Расстраивает низкий уровень культуры местных водителей.

3. Плохая погода в субботу сорвала мне и моим друзьям запланированный отдых на природе.