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Прошедшая неделя в событиях
28.05.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Ольга БЫК, студентка БрГТУ.
Положительные:
1. Дочитала книгу «До встречи с тобой» Джоджо Мойес. Жаль, что впереди государственный экзамен и остается мало времени на любимое чтиво.
2. Совсем не увлекаюсь футболом, но новость о том, что Диего Марадона стал председателем правления ФК «Динамо-Брест», потрясла всех!
3. Посетила аквапарк «Лебяжий» – крупнейший в Беларуси центр водных развлечений. Просто в восторге! Рекомендую!
Отрицательные:
1. Второй месяц не могу найти работу по специальности. На прошлой неделе поиски оказались тоже безрезультатными.
2. Расстраивает низкий уровень культуры местных водителей.
3. Плохая погода в субботу сорвала мне и моим друзьям запланированный отдых на природе.
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Ольга БЫК, студентка БрГТУ.
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