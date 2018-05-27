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Прошедшая неделя в событиях

28.05.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Ольга БЫК, студентка БрГТУ.

Положительные:

1. Дочитала книгу «До встречи с тобой» Джоджо Мойес. Жаль, что впереди государственный экзамен и остается мало времени на любимое чтиво.

2. Совсем не увлекаюсь футболом, но новость о том, что Диего Марадона стал председателем правления ФК «Динамо-Брест», потрясла всех!

3. Посетила аквапарк «Лебяжий» – крупнейший в Беларуси центр водных развлечений. Просто в восторге! Рекомендую!

Отрицательные:

1. Второй месяц не могу найти работу по специальности. На прошлой неделе поиски оказались тоже безрезультатными.

2. Расстраивает низкий уровень культуры местных водителей.

3. Плохая погода в субботу сорвала мне и моим друзьям запланированный отдых на природе.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Ольга БЫК, студентка БрГТУ.
 
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