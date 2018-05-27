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Город воспоминаний: «Телеграф. Телефон»
28.05.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
В продолжение предыдущего выпуска – еще один снимок Березовского районного узла связи ориентировочно 1950-х годов. Но теперь вид здания с другого ракурса – от «рыбного» магазина.
Если над входом в левое крыло была надпись «Почта», то над правым мы уже видим вывеску «Телеграф. Телефон». Обращает на себя внимание и высокий порог, нехарактерный для березовского деревянного дома того времени.
Фотография из коллекции Анны Николаевны Шевченко.
Продолжение следует.
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В продолжение предыдущего выпуска – еще один снимок Березовского районного узла связи ориентировочно 1950-х годов. Но теперь вид здания с другого ракурса – от...
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