Город воспоминаний: «Телеграф. Телефон»

В продолжение предыдущего выпуска – еще один снимок Березовского районного узла связи ориентировочно 1950-х годов. Но теперь вид здания с другого ракурса – от «рыбного» магазина.

Если над входом в левое крыло была надпись «Почта», то над правым мы уже видим вывеску «Телеграф. Телефон». Обращает на себя внимание и высокий порог, нехарактерный для березовского деревянного дома того времени.

Фотография из коллекции Анны Николаевны Шевченко.

Продолжение следует.