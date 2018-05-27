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20 мая, в г. Минске, очередные встречи провели юные футболисты Березовщины в детской футбольной премьер-лиге

28.05.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Лучше всех выступила первая команда ДЮСШ 2010 г. р. (U-8). Она одержала победы в двух матчах над столичными дружинами: ФК «Торнадо» – 12:0 и РЦОР БГУ – 3:0 – и теперь возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Вторая дружина U-8 занимает пока пятое место. Последние две встречи сложились для нее неудачно: поражения от ФК «Динамо-Минск» и ФК «Слуцк».

Уверенно провели очередные матчи и ребята 2009 г. р. (U-9), что позволило им войти в число команд, которые делят первую – четвертую позиции с 9 очками. Сначала 5:4 был переигран  коллектив РЦОР БГУ,  а затем 12:1 ФК «Торнадо».

А между турами в ДФПЛ большинство «премьерников» были задействованы в очередном открытом республиканском турнире по футболу BEREZA OPEN CUP, прошедшем на полях ДЮСШ г. Березы в двух возрастных категориях: 2008 – 2009 гг. р. и 2010 – 2011 гг. р.

Среди старших ребят первая команда ДЮСШ под руководством тренера Дмитрия Абакумова заняла второе место, а среди младших – также первая команда заняла третье место (на фото). Ребят тренирует Егор Каберский.

 
Теги: Минск
 
 
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Лучше всех выступила первая команда ДЮСШ 2010 г. р. (U-8). Она одержала победы в двух матчах над столичными дружинами: ФК «Торнадо» – 12:0 и РЦОР БГУ – 3:0 – и теперь...
 
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