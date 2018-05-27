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Внимание: опасный карантинный вредитель

28.05.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Коричнево-мраморный клоп с 1 июля 2017 года включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Коричнево-мраморный клоп имеет грушевидную форму тела. На нем хорошо видны вкрапления разной формы, за счет чего такой окрас называют мраморным. Его особенностью является неприятный запах, отпугивающий хищников, поэтому не заметить появление мраморного клопа в доме или квартире будет сложно. Родиной данного карантинного объекта являются Соединенные Штаты Америки.

Особую опасность коричнево-мраморный клоп представляет в связи с исключительной многоядностью. Повреждает более 300 видов растений. Вредоносен на всех стадиях развития, высасывая сок растений, снижает и уничтожает урожай. Имаго, как правило, питаются фруктами, в то время как личинки питаются листьями, стеблями и фруктами. Наибольший ущерб причиняет плодовым и ягодным культурам, древесно-декоративным растениям. Растение начинает гибнуть: на коре стволов появляются обширные некрозы, поверхность становится бугристой, а под корой встречается ватная ткань. Фрукты и овощи теряют свой настоящий вкус. Может вредить бобовым и зерновым культурам.

Наиболее вероятными путями проникновения коричнево-мраморного клопа являются транспортные средства, контейнеры и грузы (особенно растения и растительная продукция, а так-же промышленные товары и промышленное оборудование). Также коричнево-мраморный клоп может проникнуть с фруктами и овощами в ручной клади и на транспортных средствах с любым грузом.

Анна АПАНОВИЧ, ведущий агроном-госинспектор Березовской районной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

Коричнево-мраморный клоп с 1 июля 2017 года включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

 
 
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Коричнево-мраморный клоп с 1 июля 2017 года включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.
 
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