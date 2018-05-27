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Оборванные нити, или Как дележ наследства разрушает кровные узы

28.05.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Я уже достиг такого возраста, когда воспоминания стали солнечным лучиком в жизненной реальности, дни которой похожи один на другой обыденностью и серостью, как уголья в потухшем костре. С особой теплотой и очень часто вспоминаю детство и юность, проведенные в родной деревне Березовского района. Полвека живу в Бресте, но до сих пор привязан душой к малой родине, поэтому выписываю районную газету «Маяк», чтобы не терять связь с местами, где я родился и рос. Признателен редакции за рубрику «Реальные истории». Считаю, что газета, печатая письма-откровения, протягивает руку помощи читателям в решении сложных жизненных ситуаций и в целом в выборе правильного пути. Чтобы снять груз с души и предостеречь земляков от тяжелой ошибки, хочу рассказать о том, что произошло в моей жизни.

Все началось двадцать лет назад, когда не стало моих родителей. Я узнал, что отчий дом завещан моей сестре, так как она разделяла родительскую старость и болезни, часто навещала их и помогала во всем.  А потом забрала маму и отца к себе в Березу и заботилась о них до последних дней жизни.  Сестра успокоила меня, сообщив, что дом принадлежит нам двоим – такова была воля родителей, поэтому я такой же его хозяин, как и она. А еще предложила мне при желании переехать после ухода на пенсию в родную деревню.   

Но у моей жены были другие планы. Она и две наших дочери подзадоривали меня и настаивали на продаже дома. Я знал, что родители, не желая, чтобы плоды их труда достались чужим людям, были против продажи и просили нас об этом. Но, идя на поводу моей семьи, гнул свою линию. На что получил категорический отказ. Вскоре я помог старшей дочери построить квартиру в Бресте, а младшей предполагались моя двухкомнатная и дача. Оказалось, что обижена старшая дочь, так как она оказалась без дачи. Вот тут-то и вспомнили о моем родительском доме. После продолжительных настойчивых нашептываний со стороны женской части моей семьи я стал требовать, чтобы сестра переписала дом на меня. Понятно, что поступал нечестно, но это меня тогда не волновало: я хотел быстрее прекратить претензии моих домочадцев и наконец-то им угодить. Сестра снова ответила отказом, но жена и дочери не унимались: каждое слово сестры как по телефону, так и в письмах они толковали на свой лад, настраивая меня против родного человека.

Так с каждым годом костер вражды между мной и сестрой разгорался все сильнее. Чтобы прекратить нелады и установить мир внаших отношениях, сестра выкупила мою долю родительского дома.  Мои домочадцы наконец успокоились, прекратили меня зомбировать и поносить мою сестру. Тут-то я понял, насколько подло вел себя по отношению к единственной сестре – чудесному человеку, доброму и отзывчивому, которая всегда меня понимала и всячески помогала.  Очень корю себя за это и страдаю, что потерял, самолично разорвав ту ниточку, которая соединяла меня с самым дорогим, что есть у людей, – родным по крови человеком и отчим домом.

Хорошо зная свою сестру, уверен, что она хотела бы видеть меня в родительском доме, вопреки произошедшему. Но проснувшиеся совесть и стыд не позволяют сделать этот шаг. Вот так и живу, сожалея о случившемся, терзаясь душой, что очень тяжело. Поэтому никому не желаю оказаться в таком положении. Надеюсь, что сестра прочтет эти покаянные строки и простит меня.

Леонид К. 

 
Теги: Брест
 
 
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Об этом в «Реальных историях» поведал березовчанин Леонид К.
 
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