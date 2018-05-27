Беларусь и Латвия обменялись опытом борьбы с киберпреступностью

Латвийские правоохранители посетили Беларусь для участия в совещании руководителей криминальной милиции двух стран.

Страны обменялись опытом раскрытия преступлений в сфере высоких технологий. Повестка дня включала широкий спектр вопросов, касающихся эффективности взаимодействия правоохранителей Беларуси и Латвии. В частности, обсуждались совместные мероприятия по борьбе с организованной преступностью, незаконной миграцией и легализацией преступных доходов. Состоялся обмен передовым опытом по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий, пресечению каналов поступления и сбыта наркотических средств и психотропных веществ.