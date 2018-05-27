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Программа праздника в честь Дня защиты детей – Шумилино, 1 июня

28.05.2018 — Разное | Герой працы  
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Программа праздника в честь Дня защиты детей – Шумилино, 1 июня“Свята сонечнага дзяцінства”,
прысвечанае Міжнароднаму дню абароны дзяцей

10.00 – 14.00 – святочны кінасеанс “Мір – дзецям!” (чытальная зала дзіцячай бібліятэкі);
12.00 – 21.00  – працуюць надзіманыя атракцыёны, гандлёвыя рады  (гарадскі парк);
15.00 – 17.00 – рэспубліканская акцыя МНС “Не пакідайце дзяцей адных”  (гарадскі парк);
15.00 – 17.00 – спартыўна-забаўляльныя праграмы (стадыён);
15.00 – 19.00 – выстава работ удзельнікаў гурткоў Цэнтра дзяцей і моладзі, раённага Дома рамёстваў (гарадскі парк);
16.00 –17.30 – сюжэтна-гульнявыя, забаўляльныя праграмы, гульні, конкурсы, віктарыны (гарадскі парк);
17.30 – 19.00 – конкурс-канцэрт харэаграфічных кампазіцый “Палітра яркіх ПА” (сцэнічная пляцоўка ў гарадскім парку);
19.00 – 21.00 –  аранжавая дыскатэка “Фарбы-Холі” (гарадскі парк).
Надрукавана ў №41 ад 29.05.2018 г.

 
 
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“Свята сонечнага дзяцінства”, прысвечанае Міжнароднаму дню абароны дзяцей 10.00 – 14.00 – святочны кінасеанс “Мір – дзецям!” (чытальная зала дзіцячай бібліятэкі);...
 
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