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Программа праздника в честь Дня защиты детей – Шумилино, 1 июня
28.05.2018 — Разное | Герой працы
“Свята сонечнага дзяцінства”,
10.00 – 14.00 – святочны кінасеанс “Мір – дзецям!” (чытальная зала дзіцячай бібліятэкі);
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“Свята сонечнага дзяцінства”, прысвечанае Міжнароднаму дню абароны дзяцей 10.00 – 14.00 – святочны кінасеанс “Мір – дзецям!” (чытальная зала дзіцячай бібліятэкі);...
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