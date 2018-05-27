Новые инструменты в Instagram для бизнес-аккаунтов

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В последнее время Instagram анонсировал несколько новых функций, в том числе для бизнес-аккаунтов. О наиболее интересных из них — в нашем обзоре.

Изменения в Direct-ящике

Direct-ящик для бизнес-аккаунтов стал удобнее. Во-первых, теперь представители бренда могут сами начинать диалог с пользователями. Для этого нужно подписаться на аккаунт и нажать кнопку «Начать диалог».

Во-вторых, все письма в ящике можно фильтровать. Для этого предусмотрены две группы — «Непрочитанные», куда автоматически попадают новые письма, и «Выделенные», куда попадают сообщения, которые вы пометите «звездочкой».



Скриншот из бизнес-аккаунта

В ближайшее время обещают еще ввести быстрые ответы, которые позволят моментально отвечать на самые популярные вопросы подписчиков.

Кнопка «Подписаться» в рекламе

Кнопка с таким же названием в рекламном объявлении существовала и ранее, но только в форме генерации лидов. Сейчас ее можно выбрать при создании рекламной кампании с целью «Трафик». Пока она работает так: пользователь нажимает на нее и попадает на предпросмотр вашего аккаунта в браузере. Чтобы «окончательно» подписаться на вас, ему еще раз надо нажать «Подписаться», но уже в вашем профиле.



Скриншот из ленты Instagram

Опросы ползунком

В «Историях» появился новый способ голосования. Пользователи могут отвечать на ваш вопрос с помощью ползунка с эмоджи. Инструмент находится в наклейках и похож на уровень громкости.



Скриншот из Instagram

Чтобы задать вопрос подписчикам, например, насколько сильно они любят сыр с белой плесенью или шаурму, вы выбираете эмоджи-шкалу и вводите текст. Можете сменить смайлик на ползунке — их выбор довольно широкий. Предполагается, что ваши подписчики будут отвечать, перемещая ползунок вправо/влево по шкале, а эмоджи при этом анимированно двигаться.

Напомним, что инструмент для голосования и раньше был в Instagram, но он предполагает только два варианта ответа.

«Истории» загружаются пачками

Еще одна новая функция появилась в «Историях» — за один раз можно загружать сразу несколько фото и видео. Чтобы воспользоваться ею, нужно нажать в правом верхнем углу иконку и выбрать нужные фото или видео из галереи — до 10 штук.



Скриншот из Instagram

На экране редактирования пользователь увидит превью и сможет откорректировать каждое фото и видео по отдельности — добавить текст, стикеты, gif и т.д. После правки всю подборку можно разом загрузить в выбранном порядке.

Перепост в «Историю»

Наконец-то появилась возможность делать перепосты. Теперь можно отправить любое фото подписчика из ленты к себе в «Историю». Для этого: открываете пост подписчика, нажимаете на «бумажный самолетик» сразу под ним и в открывшимся окне выбираете «Добавить публикацию в вашу историю».



Скриншот из бизнес-аккаунта

Фото появится без текста на автоматически подобранном фоне с ссылкой на аккаунт автора. Вы можете увеличить/уменьшить фото, расположить его вверху/внизу. Дальше по классической схеме — добавляете свой текст, стикеры, эмоджи и публикуете.



Фото из бизнес-аккаунта

Скрыть посты/«Истории» подписчика

А еще Instagram предоставил возможность отключить новые посты или «Истории» пользователя, не отписываясь от него. Нововведение должны оценить те, кто не хочет обижать отпиской своих слишком активных клиентов или друзей.



Скриншот из бизнес-аккаунта

Чтобы воспользоваться новой функцией, нажмите на значок «…» в профиле пользователя или на его фото в ленте и выберете нужную опцию.