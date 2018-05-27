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Изменения в системе ЕРИП: что поменяется к осени?

28.05.2018 17:42 — Разное | ОНТ  
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До конца лета в нашей стране планируется усовершенствовать дерево услуг в системе ЕРИП.

С помощью ЕРИП можно оплачивать более 50 тысяч услуг через инфокиоски, либо через мобильные приложения. 

Ранее структура услуг ЕРИП состояла из двух частей: категории услуг и региональной части. Новый алгоритм позволяет на любом уровне дерева нарастить любую ветку, состоящую из деревьев категорий услуг и регионального деления. В новом дереве будут созданы новые подкатегории услуг, разделы и подразделы. Это будет сделано для упрощения поиска нужного платежа или услуги (сервиса).

Также появятся такие разделы, как «налоги», «ФСЗН», «туризм и отдых», «транспортные, экспедиционные услуги», «авто-мото-покупка, обслуживание», «ИТ-услуги»…

 
 
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До конца лета в нашей стране планируется усовершенствовать дерево услуг в системе ЕРИП.
 
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