Азаренко вылетела с «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка Виктория Азаренко неудачно стартовала в одиночном разряде открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Сегодня Азаренко уступила чешской теннисистке Катерине Синяковой в двух сетах. Встреча продолжалась почти два часа.

Однако это не последний шанс для белорусской теннисистки: Виктория Азаренко заявилась в парный разряд, где сыграет вместе с еще одной белоруской Ариной Соболенко.

В свою очередь, Соболенко стартует в одиночном разряде завтра встречей с 18-й ракеткой планеты Кики Бертенс из Нидерландов. Еще одна белорусска Александра Саснович в этот же день сыграет с чешкой Денисой Аллертовой.