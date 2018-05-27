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Азаренко вылетела с «Ролан Гаррос»
Бывшая первая ракетка Виктория Азаренко неудачно стартовала в одиночном разряде открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Сегодня Азаренко уступила чешской теннисистке Катерине Синяковой в двух сетах. Встреча продолжалась почти два часа.
Однако это не последний шанс для белорусской теннисистки: Виктория Азаренко заявилась в парный разряд, где сыграет вместе с еще одной белоруской Ариной Соболенко.
В свою очередь, Соболенко стартует в одиночном разряде завтра встречей с 18-й ракеткой планеты Кики Бертенс из Нидерландов. Еще одна белорусска Александра Саснович в этот же день сыграет с чешкой Денисой Аллертовой.
Белорус Илья Ивашко, пробившийся в основную сетку через квалификацию, сегодня выступит против австрийца Доминика Тима, передает
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Бывшая первая ракетка Виктория Азаренко неудачно стартовала в одиночном разряде открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
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