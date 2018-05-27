В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Джонни Депп рассказал, чем ему нравятся славянские девушки По мнению Деппа, у девушек со славянской внешностью очень красивые форма и черты лица. Он отметил, что в их глазах запечатлены "тысяча и тысяча лет культуры"....

По мнению Деппа, у девушек со славянской внешностью очень красивые форма и черты лица. Он отметил, что в их глазах запечатлены "тысяча и тысяча лет культуры". Джо Перри на это пошутил: "У тебя есть шанс здесь осесть, чувак".Знаменитый актер уже успел побывать в квартире-музее Маяковского и мавзолее Ленина.