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Джонни Депп рассказал, чем ему нравятся славянские девушки
28.05.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня
По мнению Деппа, у девушек со славянской внешностью очень красивые форма и черты лица. Он отметил, что в их глазах запечатлены "тысяча и тысяча лет культуры". Джо Перри на это пошутил: "У тебя есть шанс здесь осесть, чувак".
Знаменитый актер уже успел побывать в квартире-музее Маяковского и мавзолее Ленина.
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По мнению Деппа, у девушек со славянской внешностью очень красивые форма и черты лица. Он отметил, что в их глазах запечатлены "тысяча и тысяча лет культуры"....
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