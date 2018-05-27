В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Илья Ивашко проиграл восьмой ракетке мира в первом круге «Ролан Гаррос» ...

В первом круге 24-летний теннисист (ATP: 119) уступил Доминику Тиму из Австрии (ATP: 8) — 2:6, 4:6, 1:6. Ивашко,«Ролан Гаррос» через сито квалификации, временами довольно неплохо смотрелся против куда более рейтингового соперника, однако стараний белоруса хватило только на семь выигранных геймов в трех сетах. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.Илье также предстоит выступить в парном разряде грунтового турнира в Париже. Завтра белорус вместе с россиянином Кареном Хачановым сыграет против финско-австралийского дуэта Хенри Континен / Джон Пирс.Ранее в первом круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» Виктория Азаренкочешке Катерине Синяковой — 7:5, 7:5. Еще две белоруски свои матчи первого раунда проведут завтра: Арина Соболенко (WTA: 48) скрестит ракетки с нидерландкой Кики Бертенс (WTA: 18), а Александра Саснович (WTA: 52) встретится с чешкой Денизой Аллертовой (WTA: 103).Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет более 39 миллионов евро.