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Илья Ивашко проиграл восьмой ракетке мира в первом круге «Ролан Гаррос»
28.05.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня
В первом круге 24-летний теннисист (ATP: 119) уступил Доминику Тиму из Австрии (ATP: 8) — 2:6, 4:6, 1:6. Ивашко,
Илье также предстоит выступить в парном разряде грунтового турнира в Париже. Завтра белорус вместе с россиянином Кареном Хачановым сыграет против финско-австралийского дуэта Хенри Континен / Джон Пирс.
Ранее в первом круге женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» Виктория Азаренко
Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции составляет более 39 миллионов евро.
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