Кобяков: у Беларуси и Китая есть огромные резервы для наращивания торгово-экономических связей

— Товарооборот между нашими странами растет из года в год: в 2017 году торговля с Китаем превысила 3 миллиарда долларов, — цитирует Кобякова БЕЛТА. — Тем не менее, если брать в расчет масштабы китайской экономики, то это совсем небольшая величина. У нас есть огромные резервы для наращивания торгово-экономических связей.
За последнее время Беларуси удалось немного изменить структуру экспорта и расширить перечень товаров, которые поставляются в КНР.
— В целях дальнейшего увеличения экспорта белорусской продукции, например, продовольствия, мы могли бы активнее задействовать контейнерные железнодорожные маршруты между Китаем и Европой, — отметил Премьер-министр. — Это не только будет выгодно Беларуси и Китаю, но и станет нашим совместным вкладом в развитие торговли по маршруту «Один пояс и один путь».
Кроме того, глава белорусского Правительства обратил внимание на тот факт, что наша страна и Китай поступательно отходят от кредитного сотрудничества, отдавая предпочтение инвестиционному.
— В сфере инвестиций есть ряд проектов, реализацию которых необходимо ускорить, чтобы приступить к работе по новым направлениям, — добавил Кобяков.