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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кобяков: у Беларуси и Китая есть огромные резервы для наращивания торгово-экономических связей Фото: БЕЛТА ...

— цитирует КобяковаЗа последнее время Беларуси удалось немного изменить структуру экспорта и расширить перечень товаров, которые поставляются в КНР.— отметил Премьер-министр.Кроме того, глава белорусского Правительства обратил внимание на тот факт, что наша страна и Китай поступательно отходят от кредитного сотрудничества, отдавая предпочтение инвестиционному.— добавил Кобяков.