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Беларусь предлагает Китаю объявить 2019-й Годом образования

28.05.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня  
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«В прошлом году мы вместе с моим коллегой премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном объявили 2018-й Годом туризма Беларуси в Китае. Предлагаю сделать тематические годы сотрудничества доброй традицией и объявить 2019 год Годом образования Беларуси и Китая», — цитирует главу Правительства информационное агентство. Андрей Кобяков убежден, что этот шаг упрочит дружеские связи между народами Беларуси и Китая.

Премьер-министр поблагодарил Ван Цишаня за то, что Китайская Народная Республика предоставила Беларуси безвозмездную техническую помощь для создания ряда объектов. «Ваша помощь, причем не только финансами, но и опытом, технологиями, неоценима», — отметил Андрей Кобяков.

Премьер-министр акцентировал внимание на том факте, что за прошедшие пять лет Беларусь и КНР достигли нового уровня отношений — между странами установились доверительное всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», в 2013-м существовавший лишь на бумаге, превратился в настоящую жемчужину экономического пояса Шелкового пути.

Фото: БЕЛТА
 
 
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«В прошлом году мы вместе с моим коллегой премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном объявили 2018-й Годом туризма Беларуси в Китае. Предлагаю сделать тематические...
 
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