В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь предлагает Китаю объявить 2019-й Годом образования «В прошлом году мы вместе с моим коллегой премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном объявили 2018-й Годом туризма Беларуси в Китае. Предлагаю сделать тематические...

, — цитирует главу Правительства информационное агентство. Андрей Кобяков убежден, что этот шаг упрочит дружеские связи между народами Беларуси и Китая.Премьер-министр поблагодарил Ван Цишаня за то, что Китайская Народная Республика предоставила Беларуси безвозмездную техническую помощь для создания ряда объектов., — отметил Андрей Кобяков.Премьер-министр акцентировал внимание на том факте, что за прошедшие пять лет Беларусь и КНР достигли нового уровня отношений — между странами установились доверительное всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», в 2013-м существовавший лишь на бумаге, превратился в настоящую жемчужину экономического пояса Шелкового пути.Фото: