В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Массовая драка в Лунинецком районе: погиб житель Мурманска Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк с подробностями: — Установлено, что погибшим является 32-летний житель Мурманска....

с подробностями:Возбуждено уголовное дело по факту произошедшей драки по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений". Задержаны 12 человек, еще один участник драки находится в больнице.