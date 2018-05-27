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Массовая драка в Лунинецком районе: погиб житель Мурманска
28.05.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк с подробностями:
— Установлено, что погибшим является 32-летний житель Мурманска. Он приехал в Дребск в гости к другу. По факту смерти мужчины проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что россиянин вечером в субботу вместе с компанией отдыхал на берегу Цны и, по предварительной информации, участвовал в драке.
Возбуждено уголовное дело по факту произошедшей драки по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений". Задержаны 12 человек, еще один участник драки находится в больнице.
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Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк с подробностями: — Установлено, что погибшим является 32-летний житель Мурманска....
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