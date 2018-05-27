Драматический театр белорусской армии получил приз на фестивале «Мельпомена Таврии»

Юбилейный фестиваль «Мельпомена Таврии» проходил в городах Николаеве и Херсоне в течение десяти дней, с 17 по 26 мая. В театральном форуме приняли участие более 20 коллективов из Украины, Беларуси, Молдовы, России, Грузии, Израиля, Португалии.

Ирина ЮРЬЕВА