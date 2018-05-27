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Драматический театр белорусской армии получил приз на фестивале «Мельпомена Таврии»
28.05.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня
— Труппа показала свой премьерный спектакль «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова. Для постановки, еще не обкатанной даже на собственной сцене, признание компетентного международного жюри — большой успех. Тепло принимала минчан и щедрая на эмоции украинская публика. Ей пришелся по душе оригинальный квест режиссера-постановщика Марины Дударевой: в спектакле известный сюжет «Трех сестер» становится основой современной игры.
Юбилейный фестиваль «Мельпомена Таврии» проходил в городах Николаеве и Херсоне в течение десяти дней, с 17 по 26 мая. В театральном форуме приняли участие более 20 коллективов из Украины, Беларуси, Молдовы, России, Грузии, Израиля, Португалии.
Ирина ЮРЬЕВА
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Руководитель литературно-драматургической части театра Елена Давыдова: — Труппа показала свой премьерный спектакль «Три сестры» по пьесе А.П....
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