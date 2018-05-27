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Выходец из Мали спас ребенка в Париже, забравшись по стене на 5-й этаж. Макрон пообещал ему французское гражданство
28.05.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня
Инцидент произошел в субботу, 26 мая, вечером. Четырехлетний ребенок повис на перилах балкона и мог рухнуть вниз в любой момент. К счастью, на помощь ему пришел 22-летний Мамуду Гассама, который проходил в этот момент мимо вместе со своей девушкой. Мигрант, приехавший во Францию несколько месяцев назад, без какого-либо снаряжения быстро забрался на пятый этаж и за руку втащил малыша обратно. Стоит отметить, что ребенка пытался достать еще один мужчина, однако ему мешала перегородка между балконами. Поступок малийца снял на видео и опубликовал в Facebook Хабиб Бибу.
«Я сделал это, потому что там был ребенок. Спасибо Господу, что мне удалось спасти его», — рассказал Гассама журналистам.
Мэр Парижа Анн Идальго назвала молодого человека «человеком-пауком 18-го квартала» — именно там едва не случилась трагедия, а также пообещала, что «Париж поддержит его в попытках обосноваться во Франции».
Сегодня, 28 мая, президент Франции Эммануэль Макрон принял Мамуду Гассама в Елисейском дворце. Встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась около получаса. По ее итогам стало известно, что герой получит французское гражданство по ускоренной процедуре. Помимо этого, парню предложили работу в бригаде пожарно-спасательной службы.
«Франция — это воля, и господин Гассама на деле показал, что она у него есть!» — заявил Макрон.
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Выходец из Мали спас ребенка в Париже, забравшись по стене на 5-й этаж. Макрон пообещал ему французское гражданство
Инцидент произошел в субботу, 26 мая, вечером. Четырехлетний ребенок повис на перилах балкона и мог рухнуть вниз в любой момент. К счастью, на помощь ему пришел...
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