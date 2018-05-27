В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выходец из Мали спас ребенка в Париже, забравшись по стене на 5-й этаж. Макрон пообещал ему французское гражданство Инцидент произошел в субботу, 26 мая, вечером. Четырехлетний ребенок повис на перилах балкона и мог рухнуть вниз в любой момент. К счастью, на помощь ему пришел...

Инцидент произошел в субботу, 26 мая, вечером. Четырехлетний ребенок повис на перилах балкона и мог рухнуть вниз в любой момент. К счастью, на помощь ему пришел 22-летний Мамуду Гассама, который проходил в этот момент мимо вместе со своей девушкой. Мигрант, приехавший во Францию несколько месяцев назад, без какого-либо снаряжения быстро забрался на пятый этаж и за руку втащил малыша обратно. Стоит отметить, что ребенка пытался достать еще один мужчина, однако ему мешала перегородка между балконами. Поступок малийца снял на видео и опубликовал в Facebook Хабиб Бибу.— рассказал Гассама журналистам.назвала молодого человека «человеком-пауком 18-го квартала» — именно там едва не случилась трагедия, а также пообещала, чтоСегодня, 28 мая,принял Мамуду Гассама в Елисейском дворце. Встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась около получаса. По ее итогам стало известно, что герой получит французское гражданство по ускоренной процедуре. Помимо этого, парню предложили работу в бригаде пожарно-спасательной службы.— заявил Макрон.