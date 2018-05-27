ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выходец из Мали спас ребенка в Париже, забравшись по стене на 5-й этаж. Макрон пообещал ему французское гражданство

28.05.2018 17:54 — Разное | Беларусь Сегодня  
Размер текста:
A
A
A


Инцидент произошел в субботу, 26 мая, вечером. Четырехлетний ребенок повис на перилах балкона и мог рухнуть вниз в любой момент. К счастью, на помощь ему пришел 22-летний Мамуду Гассама, который проходил в этот момент мимо вместе со своей девушкой. Мигрант, приехавший во Францию несколько месяцев назад, без какого-либо снаряжения быстро забрался на пятый этаж и за руку втащил малыша обратно. Стоит отметить, что ребенка пытался достать еще один мужчина, однако ему мешала перегородка между балконами. Поступок малийца снял на видео и опубликовал в Facebook Хабиб Бибу.


«Я сделал это, потому что там был ребенок. Спасибо Господу, что мне удалось спасти его», — рассказал Гассама журналистам.

Мэр Парижа Анн Идальго назвала молодого человека «человеком-пауком 18-го квартала» — именно там едва не случилась трагедия, а также пообещала, что «Париж поддержит его в попытках обосноваться во Франции».


Сегодня, 28 мая, президент Франции Эммануэль Макрон принял Мамуду Гассама в Елисейском дворце. Встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась около получаса. По ее итогам стало известно, что герой получит французское гражданство по ускоренной процедуре. Помимо этого, парню предложили работу в бригаде пожарно-спасательной службы.

«Франция — это воля, и господин Гассама на деле показал, что она у него есть!» — заявил Макрон.

 
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в субботу, 26 мая, вечером. Четырехлетний ребенок повис на перилах балкона и мог рухнуть вниз в любой момент. К счастью, на помощь ему пришел...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы создали умный кредитный скоринг и терминалы для криптовалют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика