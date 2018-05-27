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Колясочнику из Гомеля, против которого были все соседи, наконец установили подъемник

28.05.2018 17:21 — Разное | KYKY  
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Открытая война с инвалида-колясочника Андрея Антоненко со своими соседями по дому №18 на улице Народного Ополчения в Гомеле закончилась: подъемник в подъезде установили, пишет naviny.by. Он работает. Работает тихо, много места не занимает, платить за него будет не весь подъезд, а только Андрей. 28 мая он впервые спустился на улицу на подъемнике.

«Эмоции положительные. Сегодня у нас праздник. Мы съехали с Андреем и поднялись — очень удобно. Платформа никому не мешает, она не создает проблем жильцам, я думаю, они уже убедились в этом. Вся история, может, того не стоила, постараемся всё это забыть и дальше будем жить на позитиве», — высказалась Тамара Антоненко, мама молодого человека.

Хроника баталий

Андрею 27 лет, он инвалид с рождения. Несколько лет он и его семья боролась за установку в подъезде подъемника: спуститься на улицу колясочник сам не может. Сначала были предсказуемые бюрократические преграды. А потом – неожиданные человеческие. Когда на сторону парня встали и мэр, и службы – оказалось, что все соседи против установки подъемника. Мол, он шумный, небезопасный, места много занимает и прочий абсурд. На общем собрании жильцов дома удалось уговорить 22 человека из 38 присутствующих. До этого собрания, о котором узнала вся страна, против были все соседи. Но и 22 человека – это очень мало и их согласие не решало проблему. 

Собрать необходимое количество голосов «за» удалось только после десятков статей в СМИ и выпрашивания согласия у жильцов дома. По квартирам ходили чиновники, председатель ЖСПК и мама Андрея. Всего в жилищном кооперативе 176 собственников, участие в голосовании приняли 118 человек, из них 79 согласны на подъемник. По уставу ЖСПК этого количества достаточно. Теперь главное, чтобы открытое противостояние не переросло в диверсии со стороны «добрых» соседей.

Читайте по теме: Соседи инвалида категорически против установки подъемника в подъезде

 
Теги: Гомель
 
 
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Открытая война с инвалида-колясочника Андрея Антоненко со своими соседями по дому №18 на улице Народного Ополчения в Гомеле закончилась: подъемник в подъезде...
 
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