Колясочнику из Гомеля, против которого были все соседи, наконец установили подъемник

Открытая война с инвалида-колясочника Андрея Антоненко со своими соседями по дому №18 на улице Народного Ополчения в Гомеле закончилась: подъемник в подъезде установили, пишет naviny.by . Он работает. Работает тихо, много места не занимает, платить за него будет не весь подъезд, а только Андрей. 28 мая он впервые спустился на улицу на подъемнике.

«Эмоции положительные. Сегодня у нас праздник. Мы съехали с Андреем и поднялись — очень удобно. Платформа никому не мешает, она не создает проблем жильцам, я думаю, они уже убедились в этом. Вся история, может, того не стоила, постараемся всё это забыть и дальше будем жить на позитиве», — высказалась Тамара Антоненко, мама молодого человека.

Хроника баталий

Андрею 27 лет, он инвалид с рождения. Несколько лет он и его семья боролась за установку в подъезде подъемника: спуститься на улицу колясочник сам не может. Сначала были предсказуемые бюрократические преграды. А потом – неожиданные человеческие. Когда на сторону парня встали и мэр, и службы – оказалось, что все соседи против установки подъемника. Мол, он шумный, небезопасный, места много занимает и прочий абсурд. На общем собрании жильцов дома удалось уговорить 22 человека из 38 присутствующих. До этого собрания, о котором узнала вся страна, против были все соседи. Но и 22 человека – это очень мало и их согласие не решало проблему.

Собрать необходимое количество голосов «за» удалось только после десятков статей в СМИ и выпрашивания согласия у жильцов дома. По квартирам ходили чиновники, председатель ЖСПК и мама Андрея. Всего в жилищном кооперативе 176 собственников, участие в голосовании приняли 118 человек, из них 79 согласны на подъемник. По уставу ЖСПК этого количества достаточно. Теперь главное, чтобы открытое противостояние не переросло в диверсии со стороны «добрых» соседей.

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