Комиссия за платежи биткоином достигла минимума с 2011 года

Время транзакций и комиссия за платежи биткоином долгое время являются главнейшими проблемами в распространении криптоавлюты. И пока создатели других криптовалют пытаются заместить BTC, ситуация начала исправляться — по крайней мере, в последние месяцы, пишет The Next Web.





Медианный размер комиссии за биткоин-транзакции (плата майнерам за внесение данных о транзакции в блокчейн) в период с марта 2018 года является минимальным с 2011 года. Согласно данным transactionfee.info, минимума за последние годы она достигла 4 и 5 апреля, составив 6,86 сатоши (минимальная доля биткоина, которую можно записать в блок — равняется 0,00000001 BTC) за байт. 30 апреля она выросла до 39,29 но после этого продолжила снижаться. В воскресенье значение показателя упало до 8,86.

В конце 2017 года на волне всеобщей биткоин-лихорадки и исторической цены биткоина стоимость транзакции составляла 453,57 сатоши/байт. Снижение показателя говорит о том, что перемещение биткоина между кошельками различных владельцев упрощается.





Рост стоимости транзакций стал причиной для выделения (хардфорка) отдельной криптовалюты Bitcoin Cash (BCH), но разница между комиссией BTC и BCH сейчас намного меньше. Если на пике активности платить биткоином было дороже в тысячу раз, то сейчас — «всего» в 30 ($0,113 против $0,0038).