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Белорусы создали умный кредитный скоринг и терминалы для криптовалют

28.05.2018 17:53 — Разное | Myfin  
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Белорусы создали умный кредитный скоринг и терминалы для криптовалют
фото: pexels.com

В финал Elevator Lab Challenge вышло шесть команд с проектами в сфере финансовых технологий. Лучшей бизнес-моделью назван проект Ginimachine в области кредитного скоринга. Программа использует умные алгоритмы для оценки кредитоспособности заемщика и расчета вероятности его дефолта. Все это позволяет снизить риски банков, свести к минимуму человеческий фактор и избежать покупки дорогостоящего программного обеспечения. В сентябре команда примет участие в полуфинале Elevator Lab в Вене. Кроме того, она сможет воспользоваться консультационной поддержкой экспертов группы Raiffeisen.

Самым инновационным был признан стартап CopPay по созданию децентрализованной мультикриптовалютной системы. Команда разработала виртуальные терминалы для приема разных криптовалют и оплаты ими товаров без комиссии. Такая схема позволяет избежать посредников и финансовых потерь при обмене криптовалюты на общепризнанные деньги. В качестве приза команда получила поездку на конференцию South Summit в Мадрид.

Elevator Lab Challenge представлял собой национальный отбор в «Лабораторию стартапов» в Вене. В нем могли участвовать финтех-стартапы по разным темам – от новых сервисов банковского обслуживания до Big Data и финансовой аналитики. Стартапам нужно было показать минимально жизнеспособный продукт в виде готового прототипа.

Напомним, Elevator Lab – известный стартап-акселератор в сфере финансовых технологий. Он был запущен Raiffeisen Bank International в июне 2017 года и менее чем за год стал крупнейшей fintech-площадкой в Центральной и Восточной Европе. Его «выпускники» получают возможность доработать свой проект вместе с экспертами банков группы Raiffeisen и выйти с готовым продуктом на рынок Европы.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Беларуси прошел национальный отбор в австрийский стартап-акселератор Elevator Lab.
 
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