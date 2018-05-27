Россия может повысить НДС до 20% как это скажется на Беларуси?

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Для Беларуси это повышение НДС может иметь позитивный эффект. В стране общая ставка при реализации товаров, услуг и их экспорте составляет 20%. Из-за разницы в налоговой нагрузке с Россией, белорусский бизнес на рынке Евразийского экономического союза находится в неравных конкурентных условиях.

НДС в Беларуси до 18%, как в России. Если НДС в России повысят, то условия станут равными. Хотя произойдет это не по сценарию белорусских бизнесменов. Отечественные бизнес-ассоциации и владельцы бизнесов неоднократно требовали снижениядо 18%, как в России. Если НДС в России повысят, то условия станут равными. Хотя произойдет это не по сценарию белорусских бизнесменов.

НДС в России был на уровне 20% до 2004 года. Позже он был снижен до 18%. Теперь НДС может вернуться на прежний уровень.

Также предполагается отменить в России льготную ставку НДС для лекарств и товаров первой необходимости. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на федеральных чиновников.

По мнению российских экспертов, отмена льготной ставки может стать особо болезненной мерой для населения России.

Дополнительные средства нужны на реализацию программы президента РФ Владимира Путина. Он декларировал цели по повышению экономического роста, снижению уровня бедности и масштабного строительства инфраструктуры.