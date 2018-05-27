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«Работать нам есть над чем». Минск и Краснодар подписали договор о сотрудничестве на ближайшие 3 года

28.05.2018 18:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск и Краснодар сегодня, 28 мая, подписали договор о сотрудничестве на ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ касается торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областей.

«Работать нам есть над чем». Минск и Краснодар подписали договор о сотрудничестве на ближайшие 3 года

Главная задача в двусторонних отношениях – дать возможность работать предприятиям, представителям бизнеса. Особенно гостей заинтересовали отечественные трамваи, троллейбусы и электробусы.

«Работать нам есть над чем». Минск и Краснодар подписали договор о сотрудничестве на ближайшие 3 года

Дмитрий Логвиненко, заместитель главы муниципального образования Краснодара (Россия):
Основные направления, которые сегодня развиты в городе Краснодаре с белорусской стороной, – безусловно, это продвижение белорусских товаров на рынок города Краснодара, открытие фирменных сетей магазинов (у нас уже не одна такая сеть). Мы, в свою очередь, надеемся на взаимное положение вещей. Работать нам есть над чем. Мы работаем уже в течение 10 лет последних.

«Работать нам есть над чем». Минск и Краснодар подписали договор о сотрудничестве на ближайшие 3 года

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Нам интересен опыт города Краснодара и Краснодарского края в организации подготовки Олимпийских игр в преддверии подготовки к Европейским играм в городе Минске, к Чемпионату мира по хоккею.

Мы с удовольствием изучаем работу по созданию инфраструктуры социальных объектов, объектов спорта. Безусловно, нам интересно развитие торгово-экономических связей.

Особым спросом в Краснодаре пользуются белорусская косметика, сельскохозяйственная и пищевая продукция. Наших магазинов в городе открыто уже больше тридцати. Безусловно, это продвижение белорусских товаров.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск и Краснодар сегодня, 28 мая, подписали договор о сотрудничестве на ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ...
 
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