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«Работать нам есть над чем». Минск и Краснодар подписали договор о сотрудничестве на ближайшие 3 года
Новости Беларуси. Минск и Краснодар сегодня, 28 мая, подписали договор о сотрудничестве на ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ касается торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областей.
Главная задача в двусторонних отношениях – дать возможность работать предприятиям, представителям бизнеса. Особенно гостей заинтересовали отечественные трамваи, троллейбусы и электробусы.
Дмитрий Логвиненко, заместитель главы муниципального образования Краснодара (Россия):
Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы с удовольствием изучаем работу по созданию инфраструктуры социальных объектов, объектов спорта. Безусловно, нам интересно развитие торгово-экономических связей.
Особым спросом в Краснодаре пользуются белорусская косметика, сельскохозяйственная и пищевая продукция. Наших магазинов в городе открыто уже больше тридцати. Безусловно, это продвижение белорусских товаров.
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«Работать нам есть над чем». Минск и Краснодар подписали договор о сотрудничестве на ближайшие 3 года
Новости Беларуси. Минск и Краснодар сегодня, 28 мая, подписали договор о сотрудничестве на ближайшие три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ...
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