«Музы Несвижа-2018». Какую программу привезли Финберг и артисты

Новости Беларуси. «Музы Несвижа»: древний город в 23-й раз встретил большой праздник искусств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2018 году маэстро Михаил Финберг вместе с другими артистами привез для зрителей эксклюзивную концертную программу. Классика в современном исполнении традиционно собирает аншлаг.





Наша съемочная группа побывала на музыкальном празднике. Подробности в видеоматериале.