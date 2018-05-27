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«Музы Несвижа-2018». Какую программу привезли Финберг и артисты
Новости Беларуси. «Музы Несвижа»: древний город в 23-й раз встретил большой праздник искусств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В 2018 году маэстро Михаил Финберг вместе с другими артистами привез для зрителей эксклюзивную концертную программу. Классика в современном исполнении традиционно собирает аншлаг.
Наша съемочная группа побывала на музыкальном празднике. Подробности в видеоматериале.
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Новости Беларуси. «Музы Несвижа»: древний город в 23-й раз встретил большой праздник искусств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2018 году маэстро Михаил...
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