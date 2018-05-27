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В Копыльском районе тушили лесной пожар и нашли плантацию конопли

28.05.2018 18:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Одно из крупнейших возгораний случилось в Орликовском лесничестве Копыльского лесхоза. Огонь распространился на территории в один гектар, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С ним справились специалисты лесной охраны. Четыре пожарных автомобиля и 25 человек локализовали возгорание.

В Копыльском районе тушили лесной пожар и нашли плантацию конопли

Во время обследования поврежденных площадей обнаружили незаконную посадку наркотического растения. Информацию сразу же передали правоохранителям. Ведется проверка. Напоминаем, в связи с пожароопасным периодом и отсутствием осадков сотрудники лесной охраны перешли на усиленный режим работы.

 
 
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Новости Беларуси. Одно из крупнейших возгораний случилось в Орликовском лесничестве Копыльского лесхоза. Огонь распространился на территории в один гектар,...
 
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