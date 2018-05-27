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«Лондон – финансовая столица мира». Беларусь и Великобритания обсудили перспективы сотрудничества
Новости Беларуси. Беларусь и Великобритания намерены открыть новую страницу в отношениях. Для этого в Минск прилетела представительная парламентская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наиболее интересные направления для совместной работы обсудили в Совете Республики. Глава делегации Джон Виттингдейл отметил, что в условиях Brexit Великобритания видит в Беларуси надежного и стабильного партнера. Тем более, что наша страна громко заявляет о себе в контексте международных отношений.
Руководитель делегации является членом Парламентской ассамблеи ОБСЕ и хорошо осведомлен о роли Беларуси в урегулировании украинского конфликта и ситуации с Нагорным Карабахом.
Олег Руммо, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Великобритании:
Социальные проекты между нашими странами существует уже достаточно большое количество лет. Полагаем, что мы можем придать новый импульс к развитию этого сотрудничества.
Все вы прекрасно знаете, что Беларусь сейчас превращается в IT-страну. Это тоже очень важно. Спектр вопросов, которые мы можем обсуждать, и в которых мы можем быть полезны для кооперации между теми людьми, которые работают в этой сфере.
Джон Виттингдейл, депутат парламента Великобритании:
Сегодня же, 28 мая, в Совете Республики принимали коллег из Болгарии. Отношения с этой страной активно развиваются. В подтверждение тому – растущий товарооборот. По итогам 2017 года он составил 112 миллионов долларов. Две страны сегодня объединяет и туристическая составляющая. Ежегодно в Болгарии отдыхают около 80 тысяч белорусов.
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Новости Беларуси. Беларусь и Великобритания намерены открыть новую страницу в отношениях. Для этого в Минск прилетела представительная парламентская делегация,...
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