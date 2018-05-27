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Roland Garros. Азаренко проиграла чешке Синяковой на старте турнира
Виктория Азаренко проиграла на старте Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поединок первого круга одиночного разряда против чешки Катерины Синяковой получился боевым, но в ключевых моментах удача была на стороне представительницы Чехии.
Дуэль продолжалась почти два часа и завершилась в двух сетах 5:7, 5:7.
По словам девушки, перемены необходимы особенно тогда, когда застрял в одном месте.
Виктория Азаренко также заявилась в парный разряд, где сыграет вместе с еще одной белоруской Ариной Соболенко.
Выступление в одиночном разряде Арина начнет 29 мая встречей с 18-й ракеткой планеты Кики Бертенс из Нидерландов. Белорусская теннисистка Александра Саснович также 29 мая сыграет с чешкой Денисой Аллертовой.
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Виктория Азаренко проиграла на старте Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок первого круга одиночного разряда...
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