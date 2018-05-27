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Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!

28.05.2018 17:29 — Разное | СТВ  
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Суп, без которого лето на кухне не начинается никогда. Холодник – настолько популярный суп, что его делают в разных регионах. Поэтому у этого блюда очень много способов приготовления. Мы покажем один из вариантов.

Нам понадобятся:

Свёкла

Зеленый лук, укроп

Огурцы

Перепелиные яйца

Минеральная вода (желательно, соленая)

В этот вариант холодника можно также добавить авокадо.

Начинаем с огурца. Если он совсем молоденький, то кожицу снимать не нужно. Но если он перерос, то ее лучше снять. Нарезаем кубиками.

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!

Нарезаем зеленый лук. Белую часть у основания стебля нарезаем тонко. Мелко режем укроп.

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!

Авокадо можно добавить, так как существует масса рецептов холодника с авокадо. В этом супе он даст хорошую питательность. Он насытит холодник. Авокадо очищается от кожицы. Этот плод хорошо использовать только тогда, когда он правильной спелости. Мягкий авокадо тает во рту, а неспелый может испортить блюдо.

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!

Нарезаем авокадо кубиками и сбрызгиваем лимонным соком, чтобы фрукт не потемнел.

Натираем отваренную свеклу. Перемешиваем все ингредиенты в удобной посуде. 

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!

Раскладываем по тарелкам. Заливаем соленой минеральной водой. Кладем сметану и перепелиные яйца.

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!

Если свёкла была сварена накануне, то суп собирается буквально за 15 минут.

Рецепт освежающего холодника. Вам понадобится всего пять ингредиентов!

Видеоинструкцию по приготовлению холодника (смотрите здесь).  

 
 
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Суп, без которого лето на кухне не начинается никогда. Холодник – настолько популярный суп, что его делают в разных регионах. Поэтому у этого блюда очень много...
 
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