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Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

28.05.2018 17:26 — Разное | СТВ  
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От Верхнего города до Ляховки, длиной в 1 050 метров.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Современная улица Энгельса появилась на карте Минска в начале XVI века, а своё первое название – Доминиканская – получила в XVIІ веке в честь Доминиканского монастырского комплекса, который находился на углу современных улиц Энгельса и Интернациональной.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

После пожара 1835 года улицу переименовали в Петропавловскую. Таковой она была до 1922 года, когда ей дали современное название в честь одного из основоположников марксизма.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Эта улица – театральное сердце города.

Культурная жизнь в Минске всегда была насыщенной. На Соборной площади показывали батлейку, при Ратуше и иезуитском коллегиуме работали театры. А на углу Петропавловской и Захарьевской, примерно на месте современного выхода из станции метро «Октябрьская», стоял один из лучших отелей под названием «Париж».

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Один из его залов приспособили для спектаклей.

Здесь в 1911 году выступила известная труппа Игната Буйницкого.

Премьеру «Модны шляхцюк» по произведению Каруся Каганца сыграли под аплодисменты дважды.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Татьяна Кротова, экскурсовод:
Там находился дом дворянского собрания, построенный в 1860-ые годы. Главным предназначением этого здания было сохранение и ведение родословных книг, и выдача документов на дворянство.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Однако дворянскому сходу не нравилось, что в его зале проходят спектакли.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Так, русский князь Николай Трубецкой (тогдашний губернатор Минска) предложил построить в столице русский театр. Городу выделили 80 тысяч рублей и варшавского архитектора Кароля Козловского. Так, в столице появился оснащенный по последнему слову техники новый театр.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

На время роскошных балов можно было расширять пространство и изменять высоту пола. На высоте было и освещение. Стены театра украшали портреты русских классиков – Пушкина, Гоголя, Островского. Торжественное открытие театра состоялось в 1890 году, он сразу стал любимым местом отдыха минчан. 1 мая 1917 года прогремела «Павлинка», которая и по сей день является визитной карточкой Купаловского театра.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Спектакли не прекращали даже во время Великой Отечественной войны.

Татьяна Кротова:
Осенью 1941 года открылся сезон постановкой «Евгения Онегина». Фашисты во время оккупации ставили такие произведения, как «Пинская шляхта» Винцента Дунина-Марцинкевича и «Кастусь Калиновский» Евгения Мировича. 23 июня 1943 года, когда фашисты отмечали вторую годовщину начала войны, в 11 часов здесь было немецкое собрание, присутствовал гауляйтер Беларуси Вильгельм Кубе. Вечером пришли минчане. И именно на вечернем собрании произошёл взрыв, потому что подпольщики заложили взрывной механизм. Целью было убийство гауляйтера Беларуси, но что-то не сложилось, и в итоге этого взрыва убито было более 10 зрителей.

В 1944 году театру присвоили имя Янки Купалы.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Еще одна культурная точка на улице Энгельса – Театр юного зрителя БССР.

Открылся он ещё до войны, благодаря инициативе режиссёра Николая Ковязина. Здание детского театра построили в 1937 году в едином комплексе с Дворцом пионеров.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Увы, оно не сохранилось во время оккупации Минска. На его фундаменте в 1954 году по проекту архитекторов Воинова и Усовой построили новый Театр юного зрителя.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

В 60-ых на Энгельса появился шедевр стеклянной архитектуры и снова – театральный. Витражи выполнили в популярном тогда космическом стиле.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Татьяна Кротова:
Построен он был по проекту Леонида Левина и Георгия Заборского.

Здание, которое вмещает сразу два театра.

Один – кинотеатр «Пионер», а второй – кукольный театр. Театр кукол вырос из театра, который был создан в Гомеле в 1938 году. И, с течением времени, он находится здесь. С 50-ых годов его возглавлял Анатолий Лелявский, а сейчас –его сын Алексей.

А квартал из красного кирпича – столичная «Африка».

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Именно так назывался этот колоритный и весьма криминальный в 50-ые годы район. Об этом упоминал в своей книге «Сцены минской жизни» Александр Станюта, сын известной белорусской актрисы Стефании Станюты. Он писал: «Мы на Энгельса живём по законам Африки».

По одной из версий, такое название связывают с экзотическими животными из шапито на Ляховке.

Другая гласит, что лица местных работяг были всегда темны от сажи и грязи.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Но есть ещё одна удивительная история, связанная с известным детским писателем Корнеем Чуковским, который выступал в Минске в 1912 году с литературными лекциями. Его пригласил в гости на обед не менее известный в нашем городе доктор Якуб Шабад.  

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Татьяна Кротова:
Сели обедать, пришёл человек, который попросил доктора Якуба, чтобы он пошёл в «африканскую» больницу помочь больному.

И очень удивился Корней Чуковский, что это за Африка такая.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

И доктор Якуб Шабад ему рассказал про это.

И тогда у Корнея Чуковского возникла такая мысль, связанная с Шабадами.

Но с Шабадом Цемахом, который жил в Вильно, и был очень человек интересный. Чуковский писал: «Это был самый добрый человек, какого я только знал в жизни, он лечил детей бедняков бесплатно. Придёт к нему худенькая девочка, а он говорит ей: «Ты хочешь, чтобы я выписал тебе рецепт? Нет! Тебе поможет молоко, приходи ко мне каждое утро и ты получишь 2 стакана молока». Вот я и подумал – как бы было чудно написать сказку про такого доброго доктора». И литературоведы считают, что Цемах Шабад является прототипом известного доктора Айболита. Потому что не только дети лечились у него, они приносили своих животных, которые попали в беду или заболели, и доктор Цемах Шабад оказывал им помощь.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Ко всему прочему, есть на Энгельса и своя Бразилия.

Здесь находится посольство этой страны, сотрудники которого являются инициаторами яркого преображения Минска.  Именно они создали замечательный фестиваль стрит-арта Vulica Brasil, который каждый год собирает лучших художников уличного жанра.

Татьяна Кротова:
Видим так называемого Жёлтого гиганта. Это граффити создано братьями Густаво и Отавио Пандольфо в 2015 году.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Это – масштабный проект, который касается всех европейских столиц. Первый такой Жёлтый гигант был создан братьями-близнецами в Афинах, в Греции. Жёлтый гигант имеет свои особенности, связанные с Минском. Когда братья были здесь, они были впечатлены красотой белорусских девушек, и если присмотреться, то можно увидеть в верхней части граффити многочисленные изображения девушек.

Они зелёного цвета.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Возможно, девушки именно такого возраста – «зелёные» ещё совсем – очень нравились этим братьям.

А закончим нашу экскурсию здесь, на пересечении улиц Энгельса и Карла Маркса.

В этом доме жили и творили классики Владимир Короткевич, Нил Гилевич и Петрусь Бровка.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

А в этом живописном дворике, который сворачивает с Энгельса на Ульяновскую, жила знаменитая поэтесса Евгения Янищиц.

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса

В 4-ом доме, в 1-ой квартире она написала замечательные строчки о своей родине.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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От Верхнего города до Ляховки, длиной в 1 050 метров. Современная улица Энгельса появилась на карте Минска в начале XVI века, а своё первое название – Доминиканская...
 
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