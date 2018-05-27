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Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса
От Верхнего города до Ляховки, длиной в 1 050 метров.
Современная улица Энгельса появилась на карте Минска в начале XVI века, а своё первое название – Доминиканская – получила в XVIІ веке в честь Доминиканского монастырского комплекса, который находился на углу современных улиц Энгельса и Интернациональной.
После пожара 1835 года улицу переименовали в Петропавловскую. Таковой она была до 1922 года, когда ей дали современное название в честь одного из основоположников марксизма.
Культурная жизнь в Минске всегда была насыщенной. На Соборной площади показывали батлейку, при Ратуше и иезуитском коллегиуме работали театры. А на углу Петропавловской и Захарьевской, примерно на месте современного выхода из станции метро «Октябрьская», стоял один из лучших отелей под названием «Париж».
Один из его залов приспособили для спектаклей.
Премьеру «Модны шляхцюк» по произведению Каруся Каганца сыграли под аплодисменты дважды.
Татьяна Кротова, экскурсовод:
Однако дворянскому сходу не нравилось, что в его зале проходят спектакли.
Так, русский князь Николай Трубецкой (тогдашний губернатор Минска) предложил построить в столице русский театр. Городу выделили 80 тысяч рублей и варшавского архитектора Кароля Козловского. Так, в столице появился оснащенный по последнему слову техники новый театр.
На время роскошных балов можно было расширять пространство и изменять высоту пола. На высоте было и освещение. Стены театра украшали портреты русских классиков – Пушкина, Гоголя, Островского. Торжественное открытие театра состоялось в 1890 году, он сразу стал любимым местом отдыха минчан. 1 мая 1917 года прогремела «Павлинка», которая и по сей день является визитной карточкой Купаловского театра.
Спектакли не прекращали даже во время Великой Отечественной войны.
Татьяна Кротова:
Открылся он ещё до войны, благодаря инициативе режиссёра Николая Ковязина. Здание детского театра построили в 1937 году в едином комплексе с Дворцом пионеров.
Увы, оно не сохранилось во время оккупации Минска. На его фундаменте в 1954 году по проекту архитекторов Воинова и Усовой построили новый Театр юного зрителя.
В 60-ых на Энгельса появился шедевр стеклянной архитектуры и снова – театральный. Витражи выполнили в популярном тогда космическом стиле.
Татьяна Кротова:
Один – кинотеатр «Пионер», а второй – кукольный театр. Театр кукол вырос из театра, который был создан в Гомеле в 1938 году. И, с течением времени, он находится здесь. С 50-ых годов его возглавлял Анатолий Лелявский, а сейчас –его сын Алексей.
Именно так назывался этот колоритный и весьма криминальный в 50-ые годы район. Об этом упоминал в своей книге «Сцены минской жизни» Александр Станюта, сын известной белорусской актрисы Стефании Станюты. Он писал: «Мы на Энгельса живём по законам Африки».
Другая гласит, что лица местных работяг были всегда темны от сажи и грязи.
Но есть ещё одна удивительная история, связанная с известным детским писателем Корнеем Чуковским, который выступал в Минске в 1912 году с литературными лекциями. Его пригласил в гости на обед не менее известный в нашем городе доктор Якуб Шабад.
Татьяна Кротова:
И доктор Якуб Шабад ему рассказал про это.
Но с Шабадом Цемахом, который жил в Вильно, и был очень человек интересный. Чуковский писал: «Это был самый добрый человек, какого я только знал в жизни, он лечил детей бедняков бесплатно. Придёт к нему худенькая девочка, а он говорит ей: «Ты хочешь, чтобы я выписал тебе рецепт? Нет! Тебе поможет молоко, приходи ко мне каждое утро и ты получишь 2 стакана молока». Вот я и подумал – как бы было чудно написать сказку про такого доброго доктора». И литературоведы считают, что Цемах Шабад является прототипом известного доктора Айболита. Потому что не только дети лечились у него, они приносили своих животных, которые попали в беду или заболели, и доктор Цемах Шабад оказывал им помощь.
Здесь находится посольство этой страны, сотрудники которого являются инициаторами яркого преображения Минска. Именно они создали замечательный фестиваль стрит-арта Vulica Brasil, который каждый год собирает лучших художников уличного жанра.
Татьяна Кротова:
Это – масштабный проект, который касается всех европейских столиц. Первый такой Жёлтый гигант был создан братьями-близнецами в Афинах, в Греции. Жёлтый гигант имеет свои особенности, связанные с Минском. Когда братья были здесь, они были впечатлены красотой белорусских девушек, и если присмотреться, то можно увидеть в верхней части граффити многочисленные изображения девушек.
Возможно, девушки именно такого возраста – «зелёные» ещё совсем – очень нравились этим братьям.
А закончим нашу экскурсию здесь, на пересечении улиц Энгельса и Карла Маркса.
А в этом живописном дворике, который сворачивает с Энгельса на Ульяновскую, жила знаменитая поэтесса Евгения Янищиц.
В 4-ом доме, в 1-ой квартире она написала замечательные строчки о своей родине.
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Дом Короткевича и Бровки, зелёные минчанки на граффити и прототип доктора Айболита: история улицы Энгельса
От Верхнего города до Ляховки, длиной в 1 050 метров. Современная улица Энгельса появилась на карте Минска в начале XVI века, а своё первое название – Доминиканская...
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