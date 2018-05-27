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Кобяков предложил Китаю объявить 2019-й Годом образования
Беларусь предлагает Китаю объявить 2019-й Годом образования, заявил премьер-министр страны Андрей Кобяков на встрече с заместителем председателя КНР Ван Цишанем в понедельник в Минске.
"В прошлом году мы вместе с моим коллегой премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном объявили 2018-й Годом туризма Беларуси в Китае. (…) Предлагаю сделать тематические годы сотрудничества доброй традицией и объявить 2019 год Годом образования Беларуси и Китая", - сказал А.Кобяков.
Он убежден, что это поможет упрочить дружеские связи между двумя народами.
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Беларусь предлагает Китаю объявить 2019-й Годом образования, заявил премьер-министр страны Андрей Кобяков на встрече с заместителем председателя КНР Ван Цишанем в...
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